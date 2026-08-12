Cullera lanza una campaña para el reciclaje correcto de las gafas homologadas
El primer consejo es guardarlas para próximos eventos si están en buen estado y el segundo, separar sus componentes para reciclar cada uno por separado
Con el sol, y el eclipse, aún en el horizonte, el Ayuntamiento de Cullera lanza una campaña para dar una segunda vida a las gafas especiales y evitar que el fenómeno deje una pequeña montaña de residuos. El ayuntamiento y Planeta Cullera han difundido una serie de recomendaciones. La primera es la más sencilla. Si las gafas se encuentran en perfecto estado, sin arañazos, roturas, deformaciones o deterioros en el filtro, pueden conservarse para futuras observaciones astronómicas, siempre teniendo en cuenta que deben mantenerse en las condiciones recomendadas por el fabricante.
También existe la posibilidad de destinarlas a fines educativos o divulgativos si alguna asociación, centro educativo o colectivo astronómico las puede aprovechar.
Eso sí, conservarlas no significa utilizarlas indefinidamente sin comprobar su estado. Unas gafas dañadas o deterioradas no deben emplearse para observar el Sol.
Facilitar la recogida selectiva
Si las gafas resultan deterioradas, reciclarlas es la mejor opción. Para ello, de acuerdo con la campaña municipal, hay que separar las gafas en sus dos componentes. La montura de cartón debe depositarse en el contenedor azul, destinado al papel y cartón, mientras que el filtro solar debe ir al contenedor de resto.
La recomendación adquiere especial importancia después de una jornada en la que miles de personas han recurrido a este tipo de gafas para poder observar el eclipse con seguridad. El objetivo es evitar que un residuo generado de manera puntual por el acontecimiento astronómico acabe contaminando otras fracciones de la recogida selectiva.
Existe una excepción importante: si el modelo de gafas no permite separar la montura del filtro, el conjunto debe depositarse en el contenedor de resto. No se debe forzar la separación ni introducir unas gafas completas en el contenedor azul, indica la campaña.
Es, en definitiva, una cuestión de clasificación de residuos que puede resumirse en tres pasos: comprobar si las piezas pueden separarse, separar cartón y filtro y depositar cada componente en su contenedor correspondiente.
Ni gafas de sol ni filtros improvisados
El Ayuntamiento de Cullera recuerda en las horas previas al eclipse que las gafas especiales no son unas simples gafas de sol oscurecidas: están diseñadas para bloquear la radiación solar y deben cumplir los requisitos correspondientes para la observación directa del Sol. Los especialistas han insistido durante la jornada del eclipse en que las gafas adecuadas deben cumplir la norma EN ISO 12312-2:2015, además de contar con el marcado correspondiente y la información del fabricante.
Por ello, no deben sustituirse por gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, negativos fotográficos u otros sistemas caseros. Tampoco deben utilizarse unas gafas de eclipse que presenten arañazos, perforaciones, roturas o cualquier otro desperfecto.
El decálogo para deshacerse de las gafas del eclipse
- No las tires inmediatamente. Comprueba primero si pueden conservarse y reutilizarse.
- Revisa su estado. Si el filtro presenta arañazos, roturas, agujeros o cualquier deterioro, no debe volver a utilizarse para observar el Sol.
- Si están en buen estado, guárdalas. Pueden servir para futuras actividades astronómicas, siempre que sigan siendo aptas según las indicaciones del fabricante.
- Valora la reutilización educativa. Centros escolares, asociaciones o colectivos de divulgación pueden darles una segunda utilidad.
- Si decides desecharlas, desmonta las gafas. Separa la montura de cartón del filtro siempre que el diseño permita hacerlo sin dañarlos.
- Montura de cartón, al azul. El cartón debe depositarse en el contenedor destinado al papel y cartón.
- Filtro, al contenedor de resto. El elemento filtrante no debe introducirse en el contenedor azul.
- Si no se pueden separar, todo al contenedor de resto. No hay que forzar la separación de modelos que están fabricados como una única pieza.
- No las abandones en la calle, playas o espacios públicos. El hecho de que sean un residuo generado por un acontecimiento puntual no justifica su abandono.
- No reutilices unas gafas deterioradas para mirar al Sol. La seguridad ocular debe estar siempre por encima del aprovechamiento del material.
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