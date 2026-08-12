Cullera, Sueca y El Perelló blindan sus accesos ante el alud de visitantes por el eclipse solar

El dispositivo especial para controlar las aglomeraciones provocadas por el eclipse solar ya está en marcha en Cullera, Sueca y El Perelló.

Los cuerpos de seguridad y los servicios municipales controlan desde primera hora de la tarde los accesos a las zonas de mayor afluencia, especialmente los puntos elevados y caminos rurales desde los que se sigue el fenómeno.

Agentes de Sueca en el operartivo especial por el eclipse. / Joan Gimeno

En Cullera, el operativo regula los desplazamientos hacia la montaña y limita el acceso de vehículos a determinados espacios, mientras numerosos vecinos y visitantes se concentran para contemplar el eclipse. En Sueca, la Policía Local mantiene las restricciones de circulación en varios caminos rurales y vigila los principales puntos de observación ante la previsión de una elevada afluencia.

Camino cortado en El Perelló. / Joan Gimeno

A este dispositivo se suma El Perelló, cuyo ayuntamiento ha procedido a cortar el acceso de vehículos a la zona de los arrozales para evitar la concentración y el estacionamiento descontrolado de coches en los caminos rurales y garantizar la seguridad durante el eclipse.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios en vehículo, anticipar los trayectos y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes para garantizar la seguridad y evitar colapsos durante el momento de máxima expectación del fenómeno.

Corte del acceso a la montaña en Cullera. / Joan Gimeno

Dispositivo en la subida a la Bola y el Faro de Cullera

Un amplio operativo de seguridad y control de accesos se ha desplegado en la zona para restringir el paso de vehículos y peatones. En la subida a la Bola, las autoridades han establecido un cierre por fases que consta de varios puntos de control:

Primer filtro: Ubicado en la zona baja de Sant Antoni, concretamente desde la Plaça Mongrell. Segundo filtro: Situado a la altura de la curva del instituto. Tercer filtro (Corte definitivo): Emplazado en la subida del Castillo en dirección al radar. A partir de este punto el acceso queda totalmente prohibido y no se permite el paso a nadie hacia la parte alta.

En la cima se han instalado dos dispositivos preventivos que cuentan con asistencia sanitaria en ambulancia, una motobomba de Protección Civil y supervisión aérea mediante un dron.

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Asimismo, en la zona del Faro se ha aplicado una medida similar, bloqueando prácticamente la totalidad de la subida hasta la zona del Volcán. Este sector cuenta también con tres puntos de corte, que abarcan desde un primer filtro en la parte inferior hasta un bloqueo definitivo situado en el inicio de las urbanizaciones.