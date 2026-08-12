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El PSPV lleva al Síndic el "uso reiterado" del trámite de urgencia por el gobierno de Sueca en los plenos

Piden que los organismos competentes determinen si el procedimiento utilizado se ajusta a la normativa y garantiza los derechos de los concejales

Los socialistas de Sueca en una campaña de recogida de firmas frente al ayuntamiento.

Los socialistas de Sueca en una campaña de recogida de firmas frente al ayuntamiento. / Joan Gimeno

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Joan Gimeno

Joan Gimeno

Sueca

El PSPV-PSOE de Sueca ha trasladado al Síndic de Greuges y a la Dirección General de Administración Local su preocupación por el uso reiterado de la vía de urgencia para incorporar asuntos a los plenos. Los socialistas consideran que una herramienta excepcional se está convirtiendo en una práctica habitual que dificulta la labor de control de la oposición.

Según su recuento, desde enero de 2025 se han incorporado 21 asuntos por urgencia, de los que 15 se han concentrado en cuatro plenos desde abril de 2026.

El último pleno es, a juicio del PSPV, el ejemplo más significativo. La sesión fue convocada inicialmente con cuatro puntos, pero acabó con 12 asuntos, al añadirse ocho por urgencia. Seis fueron comunicados unas 43 horas antes y los dos restantes apenas cinco horas antes de la sesión.

Expedientes económicos

Los socialistas destacan que los ocho asuntos afectaban al funcionamiento económico del ayuntamiento, con cuestiones relacionadas con cuentas municipales y modificaciones presupuestarias. Consideran que estos expedientes requieren tiempo para ser estudiados, especialmente cuando incluyen informes de Intervención o cambios en las partidas.

Durante el pleno, el PSPV y la concejala no adscrita Isabel Benet votaron contra las urgencias al considerar insuficiente su justificación. El concejal no adscrito Vladimir Micó respaldó al equipo de gobierno, formado por Sueca per Davant, Compromís y PP, permitiendo su aprobación.

El secretario general del PSPV, Carles Vázquez, sostiene que “una urgencia puede ser excepcional”, pero que la acumulación registrada obliga a preguntarse si “la excepción se ha convertido en una manera habitual de gobernar”.

Los socialistas no cuestionan la posibilidad legal de incorporar asuntos fuera del orden del día, sino que reclaman que cada urgencia esté motivada y que la oposición disponga de tiempo suficiente para analizar los expedientes.

“No sabemos si es desorganización”

El PSPV plantea dos posibles explicaciones: “Una grave falta de planificación y organización” del gobierno municipal o la voluntad de que la oposición no disponga de la documentación “en tiempo y forma”. La formación matiza que no acusa al ejecutivo de ocultar información, pero considera legítimo reclamar explicaciones ante la reiteración.

“La mayoría absoluta da los votos para aprobar, pero no elimina el derecho de la oposición a fiscalizar ni da derecho a convertir la urgencia en la norma”, afirma el partido.

La denuncia incluye la documentación recopilada y la grabación del pleno. El objetivo es que los organismos competentes determinen si el procedimiento utilizado se ajusta a la normativa y garantiza los derechos de los concejales.

“La transparencia no consiste solo en entregar la documentación. También significa entregarla a tiempo para que pueda ser estudiada”, señala Vázquez.

Noticias relacionadas

El PSPV reclama al gobierno municipal que modifique esta forma de proceder. La controversia trasciende el último pleno y se centra en una tendencia que los socialistas cifran en 21 asuntos urgentes en 20 meses, 15 de ellos en los últimos cuatro plenos.

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