La Ribera recibe 680.000 euros para financiar actividades culturales y fiestas en 50 poblaciones

La Diputació de València destinará este año un total de 679.059,66 euros para respaldar la programación cultural y las fiestas populares de 47 municipios y tres entidades locales menores de la Ribera a través de la iniciativa 'SARC als pobles'. La resolución asigna 486.283,81 euros a la Ribera Alta para beneficiar a 35 municipios y a la entidad local menor de Barraca d’Aigües Vives, mientras que la Ribera Baixa sumará 192.775,85 euros distribuidos entre 12 municipios y dos entidades locales menores.

En el desglose de las ayudas para la Ribera Alta, Benifaió y Carlet encabezan la partida con 22.549,49 euros cada uno, seguidos por Alberic (22.482,06 euros), Montserrat (21.594,84 euros) y Guadassuar (18.549,49 euros). Localidades como Algemesí, Alzira y Carcaixent contarán con 17.549,49 euros cada una, al tiempo que Barraca d’Aigües Vives dispondrá de 8.000 euros. En la Ribera Baixa, Almussafes lidera las asignaciones con 18.549,49 euros, seguida de Sollana (18.000 euros), Cullera y Sueca (17.549,49 euros cada una), Corbera y Polinyà de Xúquer (15.549,49 euros cada una), y las entidades locales menores de El Perelló y Mareny de Barraquetes, que recibirán 10.000 y 8.000 euros respectivamente.

La utilización del programa varía según la zona: en la Ribera Alta, diez entidades combinarán los fondos entre actividades culturales y fiestas populares, y cuatro apostarán de forma exclusiva por las festividades. Por su parte, en la Ribera Baixa, solo cuatro beneficiarios simultanearán ambas modalidades, destinando la mayoría la totalidad de la subvención a la programación cultural. A este respecto, el diputado de Cultura, Paco Teruel, ha subrayado que "la Diputación aporta los recursos, pero son los propios municipios los que conocen sus necesidades y deciden qué programación responde mejor a los intereses de sus vecinos", y ha destacado la combinación entre el respaldo provincial y la autonomía de las localidades.

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El programa 'SARC als pobles' moviliza globalmente en la provincia de Valencia más de 3,5 millones de euros para desarrollar 2.553 actividades y festejos durante todo 2026, involucrando a 758 empresas y asociaciones del sector cultural. Su oferta abarca desde artes escénicas y música hasta talleres culturales y eventos tradicionales, permitiendo además que los municipios de menos de 5.000 habitantes puedan destinar parte de la ayuda a festejos locales. Como ha concluido Teruel, la meta final es garantizar que la cultura llegue a todos los rincones de la provincia como un elemento de identidad, convivencia y dinamización de los pueblos.