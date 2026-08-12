La Ribera refuerza las playas y la marjal, cierra sus parajes naturales y propone espacios alternativos donde disfrutar del eclipse

La Ribera se convierte este miércoles, 12 de agosto, en un punto privilegiado para contemplar el esperado eclipse solar total. Catorce municipios de la comarca se sitúan dentro de la estrecha franja de totalidad donde la Luna cubrirá por completo el disco solar, sumiendo el territorio en una penumbra de entre diez segundos y cerca de un minuto. En la Ribera Baixa, los términos agraciados con el 100 % de visibilidad son Sueca, Cullera, Almussafes y Sollana. Por su parte, la Ribera Alta cuenta con diez poblaciones privilegiadas: Montserrat, Montroy, Real, Turís, Benifaió, Alginet, Carlet, Catadau, Llombai y Alfarp. El resto de las poblaciones ribereñas, situadas inmediatamente al sur de esta franja, rozarán la totalidad con una ocultación parcial de extrema intensidad que superará el 99%.

El fenómeno, que comenzará a manifestarse con el primer contacto parcial a partir de las 19:38 horas y alcanzará el punto culminante de la fase de oscuridad total hacia las 20:32-20:35 horas —con el Sol situado a muy pocos grados de altura sobre el horizonte oeste-noroeste justo antes del ocaso de las 21 horas—, llega marcado por estrictas medidas de seguridad ante el riesgo de incendios. La activación del nivel de emergencia 2 y el nivel máximo de preemergencia por riesgo de incendios forestales (nivel 3) decretados por la Generalitat Valenciana implica el cierre total de parajes naturales, la prohibición estricta de transitar por zonas forestales y severas restricciones al tráfico rodado. Esta situación ha condicionado de forma directa los planes organizativos de los distintos ayuntamientos y colectivos comarcales.

Ante el cierre preventivo de enclaves emblemáticos elevados como la Muntanyeta dels Sants y el Ullal de Baldoví, los municipios de Sueca y Cullera han variado su estrategia canalizando la observación hacia la inmensidad de sus arrozales. Según coinciden en señalar fuentes técnicas y de las oficinas de turismo, la amplitud de la marjal garantiza un horizonte llano y limpio de sombras hacia el oeste, lo que resulta idóneo para seguir el eclipse sin necesidad de subir a parajes protegidos. Sueca ha fijado una red de puntos específicos con buena visibilidad, entre los que destacan en la zona marítima Les Palmeres, Calderer, Bega de Mar, Mareny Blau y el Camí del Mareny de Barraquetes; mientras que en el área urbana sugiere situarse en el cordón del río Xúquer, el aparcamiento de Sueca Parc, la avenida de l'Arròs, la avenida de la Mar (Ruta del Colesterol), la vía de servicio de la A-38 y el Camí d'Utxana. Paralelamente, el consistorio suecano ha ampliado dos horas el servicio de socorrismo en sus playas, manteniéndolo activo hasta las 21:00 horas.

En Cullera, que fija el límite exacto de la franja de totalidad con una duración ajustada de unos nueve segundos, el ayuntamiento ha activado tras la constitución del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) un amplio operativo de emergencia. Las medidas conllevan el cierre durante esta tarde del Castillo, el Santuario de la Mare de Déu y la Ermita dels Sants de la Pedra, además de restringir el paso de vehículos por las carreteras de montaña permitiendo únicamente el acceso a pie y a residentes. Para atender la gran afluencia costera, también se ha extendido el servicio de salvamento en las playas hasta las 21 horas y se reparten gafas homologadas gratuitas con la normativa ISO 12312-2. En este escenario, iniciativas vecinales como la del club de senderismo Xino-Xano han organizado una subida a pie desde la plaza Andrés Piles hacia la montaña del Castillo para observar el fenómeno y enlazar posteriormente con la lluvia de estrellas de las Perseidas.

En el interior de la Ribera Alta, las alternativas combinan la prudencia con actos divulgativos y asociativos. En Alzira, localidad donde el eclipse alcanzará una intensidad casi total, el ayuntamiento ha concentrado la actividad oficial en un espacio amplio y urbano fuera del área forestal: el Espai d'Oci La Fumiga. Tras agotarse la reserva previa de plazas e inscripciones para el reparto de gafas de protección, la jornada arrancará a las 19 horas con una charla divulgativa y una observación guiada en directo a cargo de la entidad especializada Aquaignis, aconsejando a los asistentes acudir con esterilla y repelente de mosquitos. Por otro lado, en l'Énova, la alta demanda popular ha obligado al consistorio a reubicar el punto de encuentro inicialmente previsto en el aeródromo para situarlo en el puente superior del tren, junto a la estación de cercanías, donde se repartirán gafas y se celebrará una cena popular tras el paso de la penumbra.

La seguridad y la cautela también han guiado la actuación de grupos especializados de la comarca. El Foto Club Alcalans, que reúne a fotógrafos de municipios como Montroy, Real, Montserrat, Benetússer o Catarroja, desarrollará una expedición de observación técnica en la partida de Sogroy del término de Real. Aunque la cita se pensó inicialmente como un evento masivo, la entidad ha optado por restringirla a sus miembros debido a la dificultad organizativa para velar por el correcto uso de las gafas de filtro solar obligatorias entre un público amplio.

Las autoridades y los servicios de emergencia comarcales reiteran la necesidad extrema de proteger la vista en todo momento utilizando únicamente gafas homologadas bajo la norma ISO 12312-2, evitando de forma rotunda el uso de radiografías, filtros caseros o instrumentos ópticos sin protección adecuada. Asimismo, insisten a la población en acudir con suficiente antelación a los puntos elegidos, estacionar sin bloquear caminos rurales de servicio, abstenerse de realizar desplazamientos innecesarios a última hora y, siempre que resulte posible, presenciar este hito astronómico desde el propio lugar de residencia o áreas urbanas abiertas.