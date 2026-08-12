La Ribera vive con gran emoción un eclipse con luces y sombras
Las fotos impresionantes del Foto Club Alcalans desde Real y la ilusión de cientos de personas que participan en las actividades programadas en Cullera o Alzira marcan la jornada
Entre luces y sombras ha vivido la Ribera el eclipse de Sol. La preocupación por las nubes ha marcado el arranque de la observación. Pasadas las 20 horas, se han abierto claros que han permitido la visualización en. En Alzira el espectáculo ha empezado a las 19 horas, cuando daba inicio el taller de observación guiada en el Espai d’Oci La Fúmiga; aunque antes la gente ya tomaba posiciones en el Passeig Fluvial, donde podían resguardarse de los imponentes rayos del sol. Entre ellos, un grupo de amigos de Bellús, que conocieron a través de las redes la actividad de observación científica gratuita y se decidieron a venir. “En Bellús está muy bajito y hemos venido aquí”, comentan. Se han traído avío para pasar la noche y aprovechar para observar las Perseidas. Decenas de personas han participado en esta actividad y han disfrutado con gran emoción del oscurecimiento, aunque no total, de la gran explanada junto al río.
Donde no han sufrido por las nubes ha sido en Real, desde lo alto de la montaña, los integrantes del Foto Club Alcalans han disfrutado de una panorámica impresionante y han vivido con gran emoción el eclipse total. A las 19 horas ya han comenzado a montar sus equipos, a pesar del intenso calor: “Estamos ya de ‘comboi’”, reconocía Reyes, una de las fotógrafas. “Ya tenemos todas las cámaras enfocadas, ahora a esperar el eclipse”, decía. Y no ha defraudado, como demuestran las instantáneas captadas.
Otro municipio que se ha volcado con el eclipse ha sido Benifaió, donde el fenómeno astronómico ha eclipsado por un momento las fiestas patronales. Familias y cuadrillas han ocupado las eras del Trullàs, entre otros espacios despejados, para poder disfrutar del fenómeno. Algunos se han desplazado a los caminos rurales de los alrededores para contar con mejor visibilidad. “Aquí no hay sombras ni obstáculos. Escuchar cómo los pájaros se han callado de repente con la oscuridad, y ver el anillo alrededor de la luna… Ha sido muy bonito”, comenta Teresa, que lo ha visto junto a su familia. También a lo largo de las carreteras, como la CV-42, se observaban vehículos aparcados en las entradas de los caminos, con personas pertrechadas con las gafas, cámaras y trípodes para captar buenas imágenes y, algunos hasta con mesas y sillas plegables.
La Ribera Baixa ha vivido esta tarde el esperado eclipse solar con una gran expectación y con unas condiciones meteorológicas que, pese a las nubes presentes en algunos momentos, finalmente han permitido contemplar el fenómeno en buena parte de la comarca.
La marcha organizada por el grupo senderista Xino-Xano de Cullera ha sido todo un éxito. Un río de gente ha subido a pie hasta la zona más alta y han disfrutado de un momento “espectacular, muy emocionante”, reconoce Toni Hernández Piquer, presidente del club. “Se ha abierto un claro sobre las 20.25 horas y hemos visto la totalidad y ha sido impresionante. Ver aquí tanta gente, que esto no volverá a pasar en la vida ha sido maravilloso. Muy bonito cómo se oscurecía el sol, y toda la gente aplaudiendo…”.
También visible desde el Marenyet y El Estany
El fenómeno pudo contemplarse en el entorno del Marenyet y El Estany, donde las nubes hicieron acto de presencia de forma puntual, pero no llegaron a impedir la observación del eclipse, que pudo seguirse entre claros y con suficiente nitidez. Lo más impresionante fue la llegada de la noche a las ocho treinta y tres de la tarde. La presencia de espectadores fue especialmente significativa en las zonas abiertas próximas a la costa También desde el entorno del puente de la Bega hubo personas siguiendo el fenómeno, aunque la evolución de la nubosidad fue más irregular en este punto.
En Sueca, numerosos vecinos optaron por desplazarse hasta los arrozales de El Perelló y el Mareny de Barraquetes, atraídos por la amplitud del paisaje y la posibilidad de disponer de un horizonte abierto. La elevada concentración de personas llevó al Ayuntamiento de El Perelló a cerrar el acceso de vehículos a la zona de los arrozales, dentro del dispositivo especial desplegado para ordenar la afluencia y evitar problemas de circulación.
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