La UD Alzira golea al Manises y confirma su gran evolución en la pretemporada

Segundo partido de pretemporada de la UD Alzira y segunda victoria con mejora de la imagen respecto al encuentro del pasado sábado. En el primer partido de preparación se remontó el gol del Requena en la primera parte con dos tantos de Adrià Sabater en la segunda, en la que mejoró el juego del primer acto.

Ayer, el equipo de Javi Pons mejoró de forma exponencial la imagen. En un partido muy entretenido, los aficionados se fueron muy satisfechos del gran juego realizado por su equipo durante dos tercios de encuentro. Los azulgranas empezaron jugando con Martín en portería; Jonathon -lateral derecho de Cabo Verde que está a prueba-, Fluixà, Euse y Llario en defensa. Este último así como su sustituto, Javi Martínez -otro lateral derecho a prueba-, tuvieron que cambiar de banda ya que Marcos Castells está aquejado de vértigo y Llorenç está lesionado. Soria dejó muy buena imagen como medio defensivo y Javi López como organizador. Germán entró por la derecha y Traver por la izquierda y Adrià Sabater e Iván Ferrer en punta.

Después de unos primeros minutos de tanteo, en el minuto once, el Alzira lanzó una contra, el central Euse subió hasta el área contraria y Traver chutó flojo. Un minuto después, Adrià Sabater colocó un gran centro a Iván Ferrer que cabeceó a gol cruzando el balón. En el 14, Germán la tuvo en el palo corto pero le pegó flojo. El Manises lo intentó en el 17 por medio de Carlos Martínez desde más de medio campo y el balón fue al larguero. El partido era de ida y vuelta y en el 19 fue Llario quien probó desde 25 metros, Levón rechazó e Iván Ferrer remató flojo. Cerca de la media hora, el exblaugrana Ducó lanzó un libro directo que Martín sacó de puños. Los azulgranas seguían elaborando buenas jugadas y corría el minuto 37 cuando Traver chutó de lejos, Levon no paró y en la segunda oportunidad, Germán chutó cruzado.

El gol se acercaba y a seis para el descanso, Martín puso un saque en largo a Germán, quien se plantó en el área y engañó a Levon con su disparo para hacer el 2-0. En el último minuto de la primera parte Adrià volvió a obligar a Levon a despejar de puños otro disparo desde 25 metros y con el tiempo cumplido, Adrià hizo un gran recorte en la línea de fondo y se la puso a Iván Ferrer para que marcara a placer.

Para empezar la segunda parte, Javi Pons cambió la portería entrando Xumi y la defensa poniendo a Antonio, un lateral derecho angoleño que ha jugado en el Uniao 1919 y que también está a a prueba. En medio del campo sacó a Domi y retiró al delantero Iván Ferrer para jugar con doble pivote. La segunda mitad comienza a la perfección. A los tres minutos Adrià volvió a marcarse otra gran jugada y le dejó a Germán el esférico en bandeja para marcar el 4-0. Sólo cinco minutos más tarde, Adrià aprovechó un fallo de un defensa por ahora sí, ser él quien marcara a placer. A poco más de media hora de la conclusión, Pons retiró a Javi López, Traver y Adrià y sacó a los exjuveniles Navarrete, Navalón y Joan Sabater que también dejaron buena imagen. En el 60, este último elaboró una gran jugada en la línea de fondo y se la pasó a Navalón para que marcara a placer. Sobre el rival, Pons dijo que "el Manises tiene muy buenos jugadores pero se vio que estamos en pretemporada y estamos en formación. Ellos siguieron intentando el juego combinativo a pesar del resultado y la presión alta que les hicimos. Les originamos pérdidas de balón durante todo el partido".

Los visitantes aprovecharon la ausencia de titulares en el conjunto alzirista para acercarse más a la portería de Xumi. Lo hicieron en el 65 con un disparo cruzado, en el 69 o en el 78 y 79 que resolvió Xumi y la defensa. "Estuvimos muy bien durante todo el partido, incluso los últimos minutos en los que jugamos con inteligencia. Ellos hicieron varias entradas fuertes y aguantamos, dominando más el juego desde la base, evitando correr al espacio y regates que pudiesen ocasionar entradas sin sentido". El partido decayó y con el partido resuelto el árbitro Ramón Frígols no añadió nada a los 90 minutos.

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El viernes, la UD jugará en el Roberto Gil de Ribarroja a las 20 h. el tercer partido de preparación.