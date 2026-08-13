Más de 3.000 velas alumbrarán por tercer año el recorrido de la procesión de La Purísima en Sellent

El municipio de Sellent ultima los preparativos para dar el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales, que se celebrarán del 16 al 22 de agosto. Durante siete intensas jornadas, las calles de la localidad acogerán una variada programación de actos festivos, culturales y religiosos. La propuesta municipal combina la tradición, la cultura, la música y la convivencia, ofreciendo un amplio abanico de actividades pensadas para que tanto pequeños como mayores disfruten de las principales señas de identidad del pueblo.

A lo largo de la semana festiva, la agenda contempla propuestas de diversa índole dirigidas a distintos colectivos. Entre los momentos más esperados destaca el emblemático Dia dels Xiquets, una jornada repleta de juegos y actividades infantiles orientadas al entretenimiento de los más jóvenes. A esta oferta se suma la tradicional Cavalcada de Disfresses, consolidada como uno de los actos más participativos, coloridos y divertidos de todo el calendario estival. Asimismo, las fiestas reservan un espacio de reconocimiento intergeneracional con la celebración del Dia dels Majors, una jornada dedicada a rendir tributo y homenaje a las personas que han contribuido a construir la historia y la identidad de Sellent, contando con actividades adaptadas para ellas.

Los días centrales de las festividades darán comienzo el 20 de agosto con la jornada dedicada a San Isidro Labrador, patrón de los agricultores. Durante este día se llevarán a cabo diversos actos religiosos y conmemorativos enfocados a honrar a una figura históricamente vinculada a las raíces agrícolas y al patrimonio rural de la población.

El instante más emblemático y esperado llegará el 21 de agosto, cuando el casco antiguo de Sellent quede completamente iluminado por el resplandor de más de 3.000 velas con motivo de la tradicional procesión en honor a la Purísima Concepción. La luz de las candelas transformará las calles históricas con gran belleza y misticismo, y convertirá por tercer año consecutivo la conocida como Processó de les Espelmes en una de las estampas más emotivas y singulares de toda la Ribera. La jornada culminará con el disparo de una mascletá, aportando el toque pirotécnico y festivo característico de las grandes celebraciones valencianas.

Las fiestas patronales concluirán el 22 de agosto con la solemnidad de los actos dedicados al Santísimo Cristo del Amparo. Al finalizar el día, un gran castillo de fuegos artificiales pondrá el broche de oro a una semana caracterizada por la participación, el civismo y el sentimiento de pueblo. Con este completo programa, Sellent demuestra un año más que sus fiestas trascienden el ámbito religioso para convertirse en una cita imprescindible de convivencia y patrimonio que reúne a distintas generaciones alrededor de sus tradiciones.