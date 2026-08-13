Alzira busca liderar la recuperación de vidrio este verano en una competición comarcal

El Ayuntamiento de Alzira participa durante los meses de julio y agosto en el 'Repte Mapamundi', una campaña impulsada por el Consorci Ribera i Valldigna y Ecovidrio para fomentar y mejorar el reciclaje de envases de vidrio entre la ciudadanía.

La iniciativa, que estará activa hasta el 31 de agosto, se plantea como una competición sana entre los 51 municipios del consorcio, los cuales han sido divididos en tres categorías según su número de habitantes.

La localidad ganadora en cada segmento será aquella que logre el mayor incremento en los kilos de vidrio recogidos respecto al mismo periodo del año anterior y una mejora en la sensibilización, obteniendo como premio la decoración de sus contenedores con un diseño exclusivo de la campaña adaptado al municipio.

Bolsas en el contenedor verde

En este contexto, desde el Ayuntamiento de Alzira se ha destacado en una nota de prensa que el vidrio es un material que permite un reciclaje prácticamente infinito sin pérdida de calidad, aunque ha advertido sobre los errores habituales que todavía se cometen en la separación de los residuos. Asimismo, señalan que todavía es común encontrar bolsas de basura, cartón o restos orgánicos en los contenedores verdes, recordando que en estos depósitos únicamente deben introducirse botellas de vidrio, tarros de conservas y frascos de cosméticos o perfumes, siempre sin tapones ni dosificadores.

Por el contrario, se ha insistido en que no deben arrojarse vasos, copas, platos, espejos, cristales de ventanas, bombillas, cerámicas ni porcelanas. Finalmente, desde el ayuntamiento se recuerda a los vecinos que disponen del servicio municipal gratuito 'Arrepleguem' para la retirada de trastos y otros residuos.

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Alzira compite con los municipios más grandes y con mayor población del Consorcio Ribera y Valldigna, ya que el ‘Repte Mapamundi’ de Ecovidrio agrupa a las localidades por categorías de habitantes para garantizar una competición justa. Sus rivales directos por el volumen de residuos y población en la comarca son: Sueca, Cullera, Carcaixent, Algemesí y Carlet. Dentro de esta categoría de grandes municipios, el ganador será aquel que consiga el mayor porcentaje de incremento en la recogida de vidrio en comparación con el mismo periodo del año anterior, además de valorarse la difusión de las campañas ambientales en la localidad.