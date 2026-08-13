El Alzira FS define su verano soñando con la máxima categoría

El Alzira FS sigue predispuesto a aceptar la plaza de la Liga Prime si así se la ofreciese la Real Federación Española de Fútbol. Lo que ya no va a cambiar, por el momento, es el calendario de pretemporada cuyo primer partido se disputará el sábado 22 en San Javier contra el Zambú Pinatar que devolverá la visita una semana después a las 12 horas en el Palau d’Esports. El miércoles 2 de septiembre los pupilos de Braulio Correal se desplazará a Elx para disputar el primer partido de la Supercopa Comunitat a las 20.30 horas contra el Cerramientos Abatibles. Dos días después, el viernes 4 se celebrará la décima edición del trofeo Juan Beteta contra el campeón de la Lega italiana, el L84 de Turín. Será a las 20 horas y la entrada no entra en el abono. El jueves 10 de septiembre disputaría la 2ª jornada de la fase de grupos de la Supercopa Comunitat en Picassent contra el equipo de l’Horta. Si finalmente, el Family jugase en Primera División este partido se aplazaría ya que la liga empezará ese fin de semana.

El club ha comunicado que Quixeré y Gus Barbosa se han desvinculado del conjunto alzireño mientras que el uruguayo Franco Duque, con contrato en vigor, ha sido cedido a un equipo francés.