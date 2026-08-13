El Alzira FS se queda en Segunda tras una contradictoria resolución de la RFEF sobre el Xota

El Family Cash Alzira FS jugará finalmente en 2ª División. En un comunicado confuso de la Real Federación Española de Fútbol, se indica que el Juez único de Competición ha determinado que el CD no puede inscribirse en 3ª División así como en Copa del Rey por poder coincidir con Ribera Navarra, el otro club con el que comparte propietario. Sin embargo, en la última línea indica que “esta resolución no afecta al derecho del CD Xota FS a participar en Primera División de Fútbol Sala”.

A menos de un mes para que empiece la competición, esta decisión del Juez sigue siendo provisional ya que el expediente del Xota se encuentra en fase de instrucción.

Según el presidente del club alzireño, Vicent Fontana, “la directiva realizará una reunión para debatir internamente la decisión a tomar”.

El pasado mes de abril, el Alzira FS denunció ante el Departamento de Integridad de la RFEF las situaciones que se estaban produciendo y que podían perjudicar el desarrollo de la competición. En un auto, el juez que instruye los diferentes casos en los que está implicado el presidente de Ribera Navarra y propietario de Xota, Ramón Lázaro acusaba a este de haber amañado partidos como el Ribera-Palma de la temporada 23-24 así como de pagar la compra del CD Xota con dinero proveniente de subvenciones. Además, se supo que Lázaro ya estuvo influyendo en el Córdoba con la entrada de personal técnico. Cabe recordar que en el último partido de la pasada liga, el Xota se jugaba la permanencia y ganó 4-1 al Córdoba.