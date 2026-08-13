Asaltan por segunda vez una tienda de Alzira y se llevan tres bicicletas valoradas en 20.000 euros
Las bicicletas sustraídas son de los modelos eléctricos de doble suspensión más sofisticados
Inés Hernández Lladró
El pasado 15 de julio, la tienda de bicicletas Soul Bikes de Alzira volvió a sufrir un robo casi un año después del anterior, ocurrido el 19 de julio de 2025. En esta ocasión desaparecieron tres de las bicicletas más exclusivas del comercio, cuyo valor ronda los 20.000 euros, según explicó el propietario del negocio, Miguel Ángel Cañes.
El robo se saldó con la sustracción de tres bicicletas eléctricas de montaña de doble suspensión, valoradas en 7.999, 7.200 y 6.600 euros, además del dinero que había en la caja registradora. La sustracción supone un nuevo revés para esta conocida tienda de ciclismo de Alzira, que acumula ya 15 años de trayectoria en la venta de bicicletas.
Las medidas tomadas por el comercio no siguen la línea del refuerzo de la seguridad, sino la de la intensificación de las cláusulas, según indica el dueño, porque a pesar de incrementar la vigilancia, “si quieren entrar a robar, van a hacerlo”, explica. Por ser el segundo hurto que ocurre en la tienda, explica el propietario que ya está familiarizado con los procesos administrativos tras la incidencia. “La “ventaja”, si se puede considerar como tal, es que ahora me ha pillado siendo veterano en esto de las tramitaciones”, argumenta el responsable.
En estos momentos siente rabia e impotencia porque está viviendo “otra vez la misma pesadilla”, explica Cañes. El segundo robo a punto de cumplir un año del último ha provocado en él sobre todo un estado de “indefensión", según explica.
El siguiente movimiento que el propietario planea llevar a cabo es la implantación de un circuito de cámaras de videovigilancia, principalmente para facilitar a la policía el trabajo de investigación y detención de los autores de robos como este.
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