Los palistas ribereños se cuelgan cinco medallas en el Descenso Internacional del Sella
En el descenso participaron cerca de 1.300 palistas en 875 embarcaciones de veintidós países
Jordi Giménez
Repóquer de podios para la Ribera en Asturias. Los palistas de nuestra comarca consiguieron cinco medallas y varios puestos cabeceros en el Descenso Internacional del Sella, la prueba más prestigiosa del mundo en la modalidad de ríos, en la que participaron cerca de 1.300 palistas en 875 embarcaciones de 22 países, sobre una distancia de 20 kilómetros para los séniors, sub-23, veteranos hasta 50 años y juveniles y de 15 para el resto de categorías, incluidos los RR.
En mujer cadete K-1, hubo doblete del Scooter de Algemesí, con la plata de Nuria Garcia (1 h 32 m 29 s) y el bronce de Àngels Benito (1 h 32 m 56 s). En hombres, Marc Cucarella finalizó el 17 (1 h 23 m 48 s) y Marc Medina, el 20 (1 h 24 m 44 s), ambos también del Scooter. En hombre sub-23 K-2 Izan Aliaga (natural de Algemesí) y Miguel Rouco, representando a la selección gallega, se llevaron el bronce, con 1 h 18 m 46 s. Por su parte, en mujer sub-23 K-1, Elena Pérez, del Club Piragüisme Cullera, también subió al tercer escalón del podio, con 1 h 39 m 33 s. La quinta medalla ribereña, plata, se la colgó la compañera de Pérez Arancha Cester, en mujer veterana + 50 K-1 (1 h 39 m 33 s). En mixto absoluto K-2, Nerea Villarroya y Pau Torres, compañeros de Cester, finalizaron en el 15º puesto (1 h 28 m 57 s).
Además, cabe destacar la actuación en general de los palistas del Scooter de Algemesí, que además de los podios citados también obtuvieron puestos cabeceros. En la prueba reina, los sénior K-2, en mujeres, María Martínez (de Algemesí que pertenece al Scooter) y Alba Esteban, compitiendo ambas con la selección española, rozaron el podio al ser cuartas (1 h 26 m 4 s). En hombres, Marc Martínez y Mario Masiá fueron 17º (1 h 12 m 21 s). En categoría individual, Carlos Moreno acabó el 33 (1 h 28 m 44 s). En hombre sub-23 K-2, Quique Oria y Kiko Martínez fueron séptimos (1 h 23 m 12 s). Y en K-1, Tomás Escobar finalizó el 22 (1 h 51 m 36 s).
Entre los veteranos, los palistas de la Ribera, además de la medalla de Arancha Cester, sobresalieron. En hombre 35-50 K-1, Marcos Climent, sollanero del Club Piragüisme Silla, se quedó a las puertas del podio al ser cuarto (1 h 29 m 20 s), mientras que Justo Arlandis (1 h 37 m 26 s) y Vicente Cucarella (1 h 41 m 25 s), ambos del Scooter, llegaron séptimo y décimo, respectivamente. Kiko Martínez, también del equipo algemesinense, finalizó el 37 en hombre 50-60 K-1 (1 h 42 m 29 s). José Marí, leyenda del piragüismo valenciano y perteneciente al Club Piragüisme Cullera, finalizó séptimo en hombre veterano + 70 K-1 (1 h 49 m 30 s).
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan muerto al vecino de Alginet desaparecido en la urbanización Los Lagos
- Un muerto y tres afectados por inhalación de humo en un incendio en un edificio de Alberic
- Cullera “salta” el escalón submarino: los bañistas están satisfechos con la playa regenerada
- El desnivel submarino de Cullera da paso a una extensa llanura marina
- El cierre del paraje donde se ahogaron dos hombres en Sumacàrcer desvía cientos de bañistas a otro tramo del Xúquer en Antella
- Cullera reivindica que el trabajo de conservación de las playas elimina el desnivel en el mar
- Cullera alerta de un desnivel de tres metros bajo el agua junto a la orilla en las playas regeneradas
- El alcalde de Alberic tras la tragedia del incendio: 'Se han vivido momentos de mucho nerviosismo y ha sido una noche muy dura