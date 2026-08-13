Los palistas ribereños se cuelgan cinco medallas en el Descenso Internacional del Sella

Repóquer de podios para la Ribera en Asturias. Los palistas de nuestra comarca consiguieron cinco medallas y varios puestos cabeceros en el Descenso Internacional del Sella, la prueba más prestigiosa del mundo en la modalidad de ríos, en la que participaron cerca de 1.300 palistas en 875 embarcaciones de 22 países, sobre una distancia de 20 kilómetros para los séniors, sub-23, veteranos hasta 50 años y juveniles y de 15 para el resto de categorías, incluidos los RR.

Elena Pérez del Club Piragüisme de Cullera se colgó el bronce en la categoría mujer sub 23 k-1. / Jordi Giménez

En mujer cadete K-1, hubo doblete del Scooter de Algemesí, con la plata de Nuria Garcia (1 h 32 m 29 s) y el bronce de Àngels Benito (1 h 32 m 56 s). En hombres, Marc Cucarella finalizó el 17 (1 h 23 m 48 s) y Marc Medina, el 20 (1 h 24 m 44 s), ambos también del Scooter. En hombre sub-23 K-2 Izan Aliaga (natural de Algemesí) y Miguel Rouco, representando a la selección gallega, se llevaron el bronce, con 1 h 18 m 46 s. Por su parte, en mujer sub-23 K-1, Elena Pérez, del Club Piragüisme Cullera, también subió al tercer escalón del podio, con 1 h 39 m 33 s. La quinta medalla ribereña, plata, se la colgó la compañera de Pérez Arancha Cester, en mujer veterana + 50 K-1 (1 h 39 m 33 s). En mixto absoluto K-2, Nerea Villarroya y Pau Torres, compañeros de Cester, finalizaron en el 15º puesto (1 h 28 m 57 s).

Arancha Cester se colgó plata en la categoría de mujer veterana + 50 K-1. / Jordi Giménez

Además, cabe destacar la actuación en general de los palistas del Scooter de Algemesí, que además de los podios citados también obtuvieron puestos cabeceros. En la prueba reina, los sénior K-2, en mujeres, María Martínez (de Algemesí que pertenece al Scooter) y Alba Esteban, compitiendo ambas con la selección española, rozaron el podio al ser cuartas (1 h 26 m 4 s). En hombres, Marc Martínez y Mario Masiá fueron 17º (1 h 12 m 21 s). En categoría individual, Carlos Moreno acabó el 33 (1 h 28 m 44 s). En hombre sub-23 K-2, Quique Oria y Kiko Martínez fueron séptimos (1 h 23 m 12 s). Y en K-1, Tomás Escobar finalizó el 22 (1 h 51 m 36 s).

Noticias relacionadas

Plata de Nuria García y bronce de Àngels Benito en la categoría de mujer cadete K-1. / Jordi Giménez

Entre los veteranos, los palistas de la Ribera, además de la medalla de Arancha Cester, sobresalieron. En hombre 35-50 K-1, Marcos Climent, sollanero del Club Piragüisme Silla, se quedó a las puertas del podio al ser cuarto (1 h 29 m 20 s), mientras que Justo Arlandis (1 h 37 m 26 s) y Vicente Cucarella (1 h 41 m 25 s), ambos del Scooter, llegaron séptimo y décimo, respectivamente. Kiko Martínez, también del equipo algemesinense, finalizó el 37 en hombre 50-60 K-1 (1 h 42 m 29 s). José Marí, leyenda del piragüismo valenciano y perteneciente al Club Piragüisme Cullera, finalizó séptimo en hombre veterano + 70 K-1 (1 h 49 m 30 s).