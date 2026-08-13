Un parque logístico de 65.000 metros cuadrados consolida el valor estratégico del polígono El Pla de Alzira

La compañía de origen checo Accolade, especializada en inversión y gestión de activos inmologísticos e industriales, desarrolla un parque de nueva construcción de 65.000 metros cuadrados en el Parque Empresarial El Pla de Alzira. La iniciativa, denominada comercialmente Park Valencia Alzira, está concebida como una plataforma llave en mano (build-to-suit) en régimen de alquiler orientada a dar respuesta a las necesidades operativas de empresas industriales, logísticas y de distribución tanto en la Comunidad Valenciana como en el conjunto del arco mediterráneo.

Según explica a Levante-EMV Eduardo Feliciano, Business Director de Accolade para Iberia, la firma actúa como inversora, desarrolladora y gestora a largo plazo de sus propios parques. Este modelo abarca todo el ciclo de vida del proyecto —desde la adquisición del suelo y la edificación hasta la posterior explotación—, lo que permite "acompañar el crecimiento de los usuarios y adaptar los espacios a la evolución de las cadenas de suministro", destaca. En el caso del proyecto en Alzira, el parque se ha diseñado para garantizar altos niveles de flexibilidad operativa, eficiencia energética y sostenibilidad, y contempla la obtención de la certificación ambiental BREEAM. Feliciano confirma que varias empresas ya han mostrado su interés en instalarse en el nuevo espacio de El Pla. “Estamos observando una demanda sostenida por parte de empresas que buscan infraestructuras modernas, eficientes y preparadas para responder a los nuevos requisitos operativos de la industria y la cadena de suministro”, indica. Además, subraya el papel de esta iniciativa como activo en la generación de nuevos puestos de trabajo y motor de la economía de la Ribera.

Espacio que ocuparán las naves que promueven las compañías Accolade y Panattoni en Alzira. / Levante-EMV

Técnicamente, la nave planificada contará con una altura libre de 11 metros y una modulación de pilares con una retícula de 24 x 12 metros. La propuesta permite albergar tanto las operaciones de un único inquilino de gran tamaño como las de múltiples ocupantes, adaptando el diseño interno, los flujos operativos, las cargas y los niveles de automatización a los requerimientos de la empresa o empresas que finalmente se instalen.

El proyecto se ejecuta en alianza con Panattoni, que actúa como socio de desarrollo. Esta colaboración conjunta engloba las fases de identificación de la parcela, ordenación urbanística, comercialización y construcción de las instalaciones, y combina la capacidad promotora de Panattoni con la vocación de permanencia e inversión a largo plazo que caracteriza a Accolade, detallan desde la compañía.

La conectividad, una gran baza

Uno de los factores determinantes para el emplazamiento de este complejo es la conectividad estratégica que ofrece El Pla. El parque dispone de acceso a las carreteras CV-50 y CV-42, que conectan de forma fluida con las arterias A-7 y AP-7, así como con la A-3. A ello se suma la proximidad al Puerto de València, al aeropuerto internacional y a la red ferroviaria de mercancías con conexiones hacia Zaragoza y Madrid, lo que potencia su perfil multimodal para la distribución regional, nacional e internacional.

Aunque desde la compañía confirman la existencia de interés sobre este proyecto, han optado por mantener la reserva sobre conversaciones comerciales específicas y nombres de potenciales clientes. Asimismo, la fecha definitiva de puesta en marcha no se ha concretado, ya que dependerá del ritmo de las tramitaciones administrativas y de la definición técnica final acordada con el futuro usuario.

Inversión inicial de 28 millones

La trayectoria de este desarrollo industrial en el polígono El Pla de Alzira arrancó entre agosto y diciembre de 2021, cuando el promotor Panattoni adquirió progresivamente un conjunto de parcelas de 100.000 metros cuadrados —el segundo mayor suelo del área empresarial tras el del Grupo Mazo— para configurar el proyecto Panattoni Park Valencia II. Concebido inicialmente a riesgo con una inversión de 28 millones de euros para albergar una gran base de hasta 65.000 metros cuadrados de superficie alquilable y certificación ambiental BREEAM Very Good, el proyecto obtuvo la licencia municipal de obras en julio de 2024, respaldado por la administración local y la Asociación Empresarial de Alzira por su potencial para generar empleo y dinamizar la economía comarcal, como publicó este periódico. No obstante, el desarrollo dio un paso definitivo en su estructura accionarial e inversora con la entrada del fondo checo Accolade como socio patrimonialista de largo plazo y propietario del complejo, asumiendo Panattoni el rol de socio de desarrollo para la edificación y comercialización de esta plataforma ahora conocida comercialmente como Park Valencia Alzira.