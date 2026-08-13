Sueca repara más de 10 kilómetros de caminos rurales para prevenir incendios forestales

El Ayuntamiento de Sueca ha puesto en marcha los trabajos de reparación y mejora de más de diez kilómetros de caminos rurales y pistas forestales de su término municipal. Estas actuaciones, que comenzaron este miércoles 12 de agosto, han sido posibles gracias a una subvención de 13.452,78 euros concedida por la Generalitat Valenciana a través del Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión Forestal correspondiente al ejercicio 2026.

El objetivo principal de estas obras es optimizar el estado de las vías, facilitando su conservación y mantenimiento, al mismo tiempo que se mejoran las condiciones de acceso y se refuerza la prevención de incendios en el entorno natural. En concreto, los trabajos abarcan un total de 10,27 kilómetros e incluyen tareas de adecuación en caminos recogidos dentro del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, tales como Joques, Esquerre de l'Albarzeret, Baix, Bassals, Albarzeret y Alter dels Bassals.

La intervención técnica consiste fundamentalmente en el aporte de zahorra, así como en su posterior extendido y compactación. Estas labores están siendo ejecutadas de forma directa por el Consejo Agrario Municipal de Sueca, a través de su departamento de Caminos, empleando maquinaria y personal propios tras haber recibido el suministro del material necesario. Cabe destacar que la ayuda autonómica cubre íntegramente el coste de los trabajos subvencionables, por lo que el consistorio no ha tenido que realizar ninguna aportación económica adicional.

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El alcalde de la localidad, Julián Sáez, ha subrayado la importancia de continuar actuando sobre esta red viaria, no solo para mejorar su conservación y facilitar el tránsito, sino también para consolidar las medidas de prevención de incendios y la correcta gestión del territorio. Según ha indicado el primer edil, con esta iniciativa Sueca sigue dando pasos firmes en el mantenimiento de sus caminos y en la mejora integral de todas las infraestructuras vinculadas al medio rural y forestal del municipio.