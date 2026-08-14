Alberic protege su pulmón verde con torres que lanzan 850 l/m en los días de más calor

El Ayuntamiento de Alberic pondrá en marcha en breve un sistema de prevención para proteger el paraje de la Muntanyeta que consistirá en grandes torres de aspersión que verterán 850 litros de agua por minuto en los días de más calor. Este sistema contra incendios forestales blindará y defenderá de forma permanente esta zona natural, que desde el mes de julio está siendo refrescada con una red de cañones de agua móviles que humedecen el terreno para evitar que se produzcan incendios.

Este sistema de prevención contra incendios se enmarca dentro del plan de protección de la Muntanyeta que el Ayuntamiento de Alberic iniciará con el objetivo de proteger y preservar este paraje natural de la localidad. “Nuestra obsesión es, sin duda, proteger nuestro paraje natural más importante”, explica Toño Carratalá, alcalde de Alberic.

“Nuestra obsesión es, sin duda, proteger nuestro paraje natural más importante” Toño Carratalá — Alcalde de Alberic

El mecanismo es un Sistema de Defensa Contra Incendios Forestales (SIDEINFO) el cual se instala de manera permanente en una zona de Interfaz Urbana Forestal para su defensa contra el fuego, según explica el proyecto presentado por el Ingeniero Forestal y técnico del Ayuntamiento de Alberic, Ferran Dalmau.

Mientras se ultiman los detalles del proyecto de sistema de protección y prevención contra incendios que quedará instalado permanentemente en la Muntanyeta, la empresa que implantará el mecanismo ha cedido al ayuntamiento durante los meses de verano una unidad táctica de interfaz urbana forestal. Se trata de un remolque equipado con el material necesario contra incendios “para poder defender las zonas pobladas para, en caso de que llegue fuego a la Muntanyeta, tener herramientas para poder trabajar” en la extinción, según comenta Dalmau.

De esta unidad se han extraído los cañones de agua portátiles que desde el principio del verano se han instalado de manera temporal para iniciar las labores de prevención contra incendios dentro del plan de protección que impulsa el ayuntamiento. Estos cañones se encienden los días en los que hay más riesgo por altas temperaturas, durante los momentos de más calor a lo largo del día y se desmontan cuando acaba la jornada, al tratarse de un mecanismo portátil.

Además, otras iniciativas del plan de protección contemplan a partir de septiembre la repoblación del paraje natural de la Muntanyeta con variedades de árboles distintas al pino como son la encina o el lentisco que son autóctonas de la zona. “Iniciaremos una importante repoblación a partir de septiembre porque los árboles se han hecho viejos y estamos perdiendo parte de la masa”, indica el alcalde.

“Iniciaremos una importante repoblación a partir de septiembre porque los árboles se han hecho viejos y estamos perdiendo parte de la masa” Toño Carratalá — Alcalde de Alberic

El consistorio llevaba cerca de un año valorando la viabilidad de esta actuación, que finalmente podrá materializarse gracias a la financiación concedida por la Diputación de Valencia. Esta aportación permitirá desarrollar e implantar las diferentes medidas contempladas en el plan de protección del paraje natural.

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Tanto el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, como la vicepresidenta primera, Natalia Enguix, se han mostrado especialmente sensibles con la necesidad de preservar este enclave natural, una predisposición que ha resultado clave para que la institución provincial respalde económicamente el proyecto, según Carratalá.