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El alzireño Mateo Callejón se cuelga el bronce en el Nacional infantil de patinaje artístico

El joven mejora su quinto puesto de la temporada pasada y espera ser convocado para disputar la Copa de Europa el próximo mes de octubre

Mateo Callejón, a la derecha, en el podio del campeonato de España de patinaje artístico.

Mateo Callejón, a la derecha, en el podio del campeonato de España de patinaje artístico. / David Chordà

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David Chordà

Alzira

El patinador alzireño Mateo Callejón ha logrado una meritoria medalla de bronce en el campeonato de España de patinaje artístico en la categoría infantil. En esta ocasión ha elegido el atuendo de rey de ajedrez para desarrollar sus ejercicios. En primer lugar hizo dos ejercicios obligatorios en los que seguía un patrón al compás de la música. Su entrenadora en su nuevo club de patinaje de Tavernes, Carol Marchante, describe al alzireño “como un patinador muy alegre”. Además, ha contado con la colaboración del coreógrafo Kilian Gomis, que fue podio en el mundial. Superadas las dos primeras pruebas, Mateo pasó a la danza libre en el que se puso cerca del subcampeón. Desgraciadamente se le escapó el giro de un pie aunque no bajó del podio.

El joven Mateo Callejón durante la actuación del campeonato nacional.

El joven Mateo Callejón durante la actuación del campeonato nacional. / David Chordà

El ribereño mejora el quinto puesto estatal del año pasado y completa una gran temporada en la que fue campeón autonómico en l’Eliana. Ahora prepara la Copa de Europa del mes de octubre para la que espera ser seleccionado con el combinado nacional.

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