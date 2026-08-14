Càrcer habilita el paso de tractores a través del puente en obras tras las críticas de los agricultores

Apenas diez días después del inicio de las obras de ampliación del puente de la CV-560 que conecta Càrcer con Cotes, el Ayuntamiento de Càrcer ha habilitado excepcionalmente el paso de tractores por la plataforma de la obra. Esta decisión llega después de las numerosas críticas de los vecinos sobre el prolongado corte del puente y de las quejas presentadas por la Agrupación Ciudadana de Càrcer. Una nota de prensa de esta formación revela el malestar de los agricultores y vecinos motivado por la intervención en el puente que comenzó el pasado 3 de agosto y se prolongará hasta el 25 de septiembre.

Un comunicado del ayuntamiento de la localidad en su cuenta de Facebook ha anunciado que para cruzar el río mediante la plataforma de obra se necesitará una atorización por parte del propio consistorio de Càrcer. “El paso estará controlado por el personal de la obra y solo se podrá utilizar con la autorización correspondiente”, según se ha informado en el comunicado.

Al tramo habilitado, únicamente, pueden acceder tractores agrícolas debidamente documentados y con una estructura de protección antivuelco homologada. El paso se abrirá un día a la semana durante dos horas, este jueves el paso ha estado operativo de 08:00 a 09:00 horas y de 13:00 a 14:00 horas. El incumplimiento de las condiciones podrá comportar la retirada de de la autorización, según señala el comunicado. Además, la administración municipal indica que cada semana se informará del día y del horario en que el paso estará disponible.

"El ayuntamiento de Càrcer no ha previsto ninguna alternativa pese a conocer la información desde hace cuatro años" Jesús Tierraseca — Portavoz de la Agrupación Ciudadana de Càrcer en el Ayuntamiento de Càrcer

La Agrupación Ciudadana de Càrcer denuncia que el “Ayuntamiento de Càrcer no ha previsto ninguna alternativa, más allá de un rodeo en coche que multiplica por veinte el tiempo de trayecto, pese a conocer la información desde hace cuatro años”, argumenta el portavoz de la formación, Jesús Tierraseca.

Se trata de una situación que afecta directamente a los agricultores que deben desplazarse a diario a sus campos al otro lado del río; los estudiantes que empiezan un nuevo curso en el instituto; los trabajadores de la campaña de la naranja; los servicios de emergencia y otros servicios cuyo acceso en coche se encuentran al otro lado del curso fluvial.

Además, Tierraseca indica que "la respuesta del ayuntamiento llega tarde y es totalmente insuficiente”. No se trata únicamente de poder cruzar al otro lado del río, sino que “también hay que ir al ayuntamiento a apuntarse y el paso está abierto dos horas un único día a semana”, señala el portavoz.

"La respuesta del ayuntamiento llega tarde y es totalmente insuficiente” Jesús Tierraseca — Portavoz de la Agrupación Ciudadana de Càrcer en el Ayuntamiento de Càrcer

Las alternativas que propuso la agrupación en la nota de prensa publicada el pasado 31 de julio recordaban posibles alternativas como un paso provisional por el río para todo aquel que lo precisara, “similar al de la localidad de Sellent o la que se empleó en Castelló cuando se cerró su puente”, indica el portavoz.

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Los agricultores y vecinos del municipio “continúan quejándose porque un trayecto que antes se hacía en un minuto ahora se hace en veinte” y “la medida no soluciona el problema”, comenta el representante de la Agrupación ciudadana de Càrcer. “Si en agosto ya está habiendo problemas, cuando los autobuses del instituto tengan que pasar y las personas que se incorporan a los trabajos en septiembre se crearán muchos más”, explica Tierraseca.