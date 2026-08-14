El cementerio de Sueca acogerá un panteón para dignificar a las víctimas de la Guerra Civil

El Ayuntamiento de Sueca ha anunciado la construcción de un panteón de la memoria histórica en el espacio que hasta ahora ocupaba la fosa común del cementerio municipal, con el firme objetivo de dignificar la memoria y dar un entierro adecuado a las personas fusiladas y represaliadas durante la Guerra Civil. El proyecto contará con un presupuesto total de 46.486,34 euros, de los cuales 37.189,07 euros serán financiados por el área de Memoria Democrática de la Diputación de Valencia, mientras que el consistorio aportará los 9.297,27 euros restantes. Las obras de este espacio, cuyo diseño ha sido previamente consensuado con los familiares de las víctimas, comenzarán en breve.

El regidor de Memoria Democrática, Sergi Tomàs, ha destacado que este panteón supondrá un lugar de justicia y dignidad, sirviendo como un espacio de reparación a la medida del recuerdo que merecen las personas fusiladas y sus familias. Por su parte, el alcalde del municipio, Julián Sáez, ha subrayado la implicación institucional del actual gobierno local para saldar esta deuda histórica del pueblo, señalando que la colaboración entre la Diputació de València y el Ayuntamiento de Sueca permitirá ofrecer un descanso digno a quienes sufrieron la represión y un lugar donde sus descendientes puedan recordarlos con solemnidad. Según han detallado ambos responsables, la nueva infraestructura tendrá la capacidad necesaria para acoger los restos de las 54 víctimas del franquismo asesinadas entre mayo y julio de 1939, las cuales fueron exhumadas de la fosa común de Sueca y trasladadas a Madrid para ser sometidas a estudios antropológicos y de identificación genética.

Aniversario de la liberación de París

En el marco de las políticas de memoria, el próximo sábado 22 de agosto el Cementerio Municipal de Sueca también acogerá el acto conmemorativo del 82 aniversario de la liberación de París. Este homenaje, organizado cada verano por la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria, recordará el papel fundamental de los combatientes antifascistas y su lucha por la libertad en Europa, rindiendo tributo tanto a los represaliados de la Guerra Civil como a los 22 soldados valencianos que formaron parte de "La Nueve", la mítica compañía española que contribuyó decisivamente a la expulsión de los nazis de la capital francesa.