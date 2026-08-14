El conseller Valderrama disfruta del ‘bou en corda’ y del almuerzo popular en Turís

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, no se ha querido perder hoy los Toros de Turís. Desde primera hora de la mañana, ha asistido al ‘bou en corda’, que comienza a las 7.30 horas de la mañana y que hoy ha tenido como protagonista a la ganadería de Fernando Machancoses de Cheste. Tras la suelta, el conseller ha participado en el almuerzo popular que cada día reúne a los miembros de las diferentes peñas de Turís alrededor de los fogones en el Carrer Nou. Valderrama ha tenido ocasión de compartir mesa con el alcalde de Turís, Francisco Ricau, el director general de Interior, Vicente Huet, y otros miembros del PP local. También ha compartido mantel con el ganadero Fernando Machancoses y con crítico taurino de Algemesí, Carlos Bueno, entre otros. El popular ‘embolaor’ Joanot ha sido el cocinero del almuerzo, que ha consistido en tomate con pimientos y conejo y embutidos. Es tradicional también aprovechar estos almuerzos populares para cocinar el plato típico de Turís, la jaranga, que se compone de cebolla y patatas con huevo y embutido.

El 'bou en corda' de Turís se celebra de martes a domingo durante la fiesta de Bous al carrer, que se se celebra durante la primera quincena de agosto, coincidiendo con las fiestas en honor de la Virgen de los Dolores Gloriosos y de San Francisco de Borja. Se dedica una semana a los festejos taurinos, de gran arraigo en la zona, y entre ellos, el acto más popular es el ‘bou en corda’. Como medida para proteger a los animales ante las altas temperaturas, se sueltan dos toros, uno a las 7,30 horas y otro a las 8,30 horas, que recorren las calles del pueblo de casa en casa de las festeras.

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Tras el almuerzo, Valderrama ha visitado el ayuntamiento. “Ha disfrutado mucho”, dice el alcalde Francisco Ricau. “No conocía esta fiesta, que es tan popular en Turís, y no ha querido perdérsela este año. Hoy tenía libre y se ha venido”, explica. Esta visita ‘no oficial’ la ha realizado junto con personal de su gabinete. El conseller ha podido vivir en primera persona las fiestas de Turís, que congregan este verano “a muchísima gente, más que el año pasado: en las procesiones, en los toros. Hace muchos años que no teníamos a tanta gente”, subraya Ricau. Según el primer edil, es la segunda vez en este 2026 que el conseller Valderrama visita Turís, después de su estancia en las fiestas de las Fallas, cuando firmó en el libro de honor del ayuntamiento.