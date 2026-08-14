Descubren un cementerio medieval y una posible calzada romana junto a la ermita de Ternils en Carcaixent

Las obras de reparación del drenaje del nivel freático en el entorno de la Ermita de Ternils han sacado a la luz “importantes restos arqueológicos de diferentes cronologías”, según ha dado a conocer el Ayuntamiento de Carcaixent en un comunicado. Estos trabajos forman parte de un proyecto del gobierno local para preservar este templo, que es Bien de Interés Cultural (BIC), y cuentan con el correspondiente seguimiento arqueológico autorizado por la Conselleria de Cultura.

El Ayuntamiento de Carcaixent ha detallado que los descubrimientos se dividen en dos áreas principales dentro del entorno de la ermita. Por un lado, en el sector sur se ha documentado la existencia de un antiguo cementerio medieval que cuenta con diversas inhumaciones y sus respectivas estelas funerarias. Por otro lado, en la zona noroccidental ha salido a la luz una estructura que podría tratarse de una calzada o camino histórico de probable origen romano, aunque los expertos están a la espera de confirmar su datación histórica concreta. Según la información municipal, se trata de un “hallazgo sustancial que está directamente vinculado con los orígenes de la población de Carcaixent”.

Zanjas abiertas junto al templo gótico primitivo. / Levante-EMV

Ante la relevancia de los restos, el ayuntamiento ha decidido paralizar las obras de forma cautelar para garantizar su total protección y conservación. Asimismo, el consistorio ha anunciado que será necesaria la intervención de un equipo multidisciplinar que se encargará de ampliar la excavación manual para documentar, interpretar y conocer con exactitud la naturaleza y datación de los elementos descubiertos. En este sentido, la alcaldesa de la localidad, Carolina Almiñana, ha informado a la conselleria y a las autoridades supramunicipales sobre el descubrimiento. La primera edil ha señalado que esta notificación institucional se ha realizado "con el fin de establecer las pautas y la hoja de ruta para poder proceder a la ampliación de las excavaciones arqueológicas y la salvaguarda de tan importante hallazgo".

Finalmente, el Ayuntamiento de Carcaixent ha asegurado que, como medida de seguridad adicional, toda el área de los hallazgos se encuentra actualmente vallada y bajo videovigilancia, manteniendo el acceso totalmente restringido.

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Hallazgos relevantes

La relevancia de estos descubrimientos se ve acentuada por la propia singularidad de la Ermita de Sant Roc de Ternils, considerada el edificio más antiguo que se conserva en el municipio y una auténtica joya del gótico primitivo valenciano erigida en el siglo XIII. Asimismo, los restos hallados subrayan la estrecha relación de Carcaixent con estas dos etapas históricas; la posible calzada apunta a los antecedentes de poblamiento de época romana en la zona previos a su fundación, mientras que el cementerio reafirma su crucial legado medieval, periodo en el que la localidad tiene su origen formal a partir de la agrupación de diversas alquerías musulmanas tras la conquista de Jaime I, siendo precisamente Ternils el centro religioso de aquel territorio primigenio.