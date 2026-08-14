Massalavés y Alberic transforman la antigua N-340 para mejorar la seguridad y reducir el ruido

La Diputació de València ha anunciado una inversión de 1.321.790 euros destinada a la renovación integral de la antigua carretera N-340 a su paso por los municipios de Alberic y Massalavés. Esta actuación, que se articula a través de dos subvenciones directas de más de 660.000 euros para cada consistorio local, tiene como propósito fundamental adaptar esta histórica infraestructura a las necesidades actuales del territorio, mejorando la seguridad, la movilidad diaria y el desarrollo de la actividad económica en la zona.

Imagen de uno de los accesos a la N-340 en el municipio de Massalavés. / Levante-EMV

En el municipio de Massalavés, las obras darán una solución específica al grave deterioro del firme causado por el intenso tránsito diario de camiones vinculados a los polígonos industriales. Para ello, el proyecto contempla la instalación de un pavimento de alta resistencia en las zonas de acceso industrial, mientras que en la travesía del casco urbano y su prolongación hasta la glorieta del Río Verde se empleará asfalto fonoabsorbente para reducir las molestias acústicas a los vecinos. Estas nuevas obras de la Diputación complementan y dan continuidad a la transformación urbanística de la vía iniciada años atrás, también a través de subvenciones, que han permitido reurbanizar diferentes tramos de la antigua nacional, también conocida como el Camí Reial de Madrid, para generar un entorno más accesible y amable para el peatón —al tratarse de una vía que transcurre por entorno urbano— mediante la ampliación de aceras, la eliminación de barreras arquitectónicas, la prolongación del carril bici y la construcción de un mirador orientado hacia la huerta y el lavadero público restaurado, revalorizando así el paisaje local.

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Por su parte, la intervención en Alberic se centrará en solucionar las deformaciones y la degradación del firme que los servicios técnicos municipales habían detectado en diversos puntos de la travesía. Los trabajos en este término municipal abarcarán distintos tramos y cuatro rotondas de la antigua N-340, donde se procederá a renovar las capas de asfaltado y la señalización horizontal. Además, se ejecutarán actuaciones urbanísticas menores y se instalarán reductores de velocidad para calmar el tráfico. Tal y como ha señalado Reme Mazzolari, vicepresidenta segunda y diputada de Carreteras, el esfuerzo inversor de la diputación permite recuperar una vía de comunicación esencial para ambos pueblos, aplicando soluciones técnicas específicas que van desde la resistencia ante el tráfico pesado hasta la mitigación del ruido en los entornos residenciales.