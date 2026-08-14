Una multinacional proyecta unificar sus cuatro sedes de Europa y Oriente Medio en el polígono El Pla de Alzira

El parque industrial El Pla sigue de actualidad. Una multinacional del ámbito alimentario ha escogido esta área empresarial para unificar sus cuatro plantas, repartidas por España (2), Europa y Oriente Medio. A su valor estratégico por su situación —con fácil conexión con las grandes autovías y su proximidad al Puerto de Valencia, al aeropuerto internacional y a la red ferroviaria de mercancías— se suma también la “disponibilidad de mano de obra”, reconoce el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez. “Alzira está creciendo y crece porque hay mano de obra y expectativa laboral”, añade.

Se trata de un proyecto empresarial de gran envergadura que también tiene previsto recalar en El Pla. Según el alcalde, la multinacional ha solicitado recientemente a la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio que adelante los trámites para la instalación de esta compañía en el polígono industrial de Alzira. El traslado de todas las plantas a Alzira podría tardar “cerca de un año y medio”, concreta el primer edil, quien prefiere mantener en secreto el nombre de la firma a la espera de que esta haga pública su llegada a la capital de la Ribera Alta. Se trata de un proyecto industrial que “abastece a otros clientes más importantes”. Es una empresa de tipología alimentaria “que proporcionará mucho trabajo”, anuncia Domínguez, quien cree que “no tardará” en hacerse público el nombre de la multinacional. De acuerdo con la información facilitada por el máximo representante del Ayuntamiento de Alzira, la empresa dispone en la actualidad de sedes en Europa y en Oriente Medio y cuenta con dos plantas en España. La previsión es que los terrenos del polígono El Pla acojan todas las instalaciones de esta multinacional en un proceso que se demorará durante más de un año.

Este anuncio se produce justo un día después de dar a conocer que la compañía Accolade, de origen checo y especializada en inversión y gestión de activos inmologísticos e industriales, trabaja en el desarrollo de un nuevo parque empresarial de cerca de 65.000 metros cuadrados en El Pla de Alzira. Se trata de una gran central logística que recibe el nombre comercial de Park Valencia Alzira y que proporcionará naves de acuerdo con el modelo “llave en mano”, que se ofrecerán en régimen de alquiler con el objetivo de dar respuesta a las necesidades operativas de empresas industriales, logísticas y de distribución tanto en la Comunidad Valenciana como en el conjunto del arco mediterráneo, como publicó ayer Levante-EMV.

Terreno libre

El Parque Empresarial El Pla de Alzira se ha consolidado como una de las áreas industriales más modernas y competitivas de la Comunidad Valenciana. Ubicado a apenas 35 kilómetros de València, este polígono ejerce de motor económico para una conurbación —integrada también por Algemesí, Guadassuar y l'Alcúdia— que aglutina a un área de influencia de más de 170.000 habitantes. Su excelente conectividad, vertebrada en el eje entre la CV-50 al oeste y la CV-42 con acceso ágil a la A-7 y la AP-7, ha facilitado la implantación de una amplia diversidad de sectores: alimentación, distribución y logística, reciclaje, medioambiente, electromecánica, textil, automoción, construcción y servicios. El Pla se concibió con una superficie industrial total que ronda el millón de metros cuadrados. Aunque el parque cuenta con un sólido tejido de empresas activas de diferentes sectores, aún existe una cantidad muy significativa de terreno libre y parcelas disponibles. Prueba de ello es que, en la actualidad, el mercado inmobiliario industrial sigue ofertando parcelas disponibles en El Pla. Entre los proyectos en desarrollo más significativos está el de Accolade y Panattoni, que trabajan en la creación de un gran nodo logístico de formato "XXL" y con proyectos "llave en mano", que abarcan superficies alquilables de hasta 65.000 metros cuadrados de una sola vez. También la empresa de transportes alzireña Grupo Mazo adquirió una parcela de 102.000 metros cuadrados para construir la nueva base de esta compañía.