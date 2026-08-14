El Perelló estrenará en 2027 un nuevo gimnasio en el polideportivo tras recibir 300.000 euros

El Perelló contará con un nuevo gimnasio en el polideportivo el próximo año. Esta nueva instalación se levantará en un área actualmente sin uso situada muy cerca del campo de fútbol. El gimnasio se dividirá en dos salas principales: una destinada a los aparatos de gimnasia y otra habilitada para la práctica de diversas actividades dirigidas, como pueden ser el yoga y el pilates. Según ha explicado el alcalde de la entidad local menor, José Codoñer, el objetivo del consistorio es terminar la fase de licitación a lo largo del próximo otoño, con la previsión de que el proyecto sea una realidad nueve meses después de que comiencen los trabajos de obra.

Esta nueva infraestructura complementa las actuaciones que ya se han completado recientemente en materia deportiva, como la intervención en el Parc del Socarrat. En este emplazamiento frente al mar, el Pla Obert ha permitido instalar diferente maquinaria inclusiva y antivandálica para practicar ejercicio al aire libre, cubriendo disciplinas muy variadas que van desde la calistenia y el street lifting hasta el fitness y el powerlifting. El objetivo de este espacio es dar servicio a usuarios de todas las edades y niveles, por lo que incluye programas adaptados a personas mayores y cuenta con un diseño que permite su uso a personas con movilidad reducida.

El alcalde, José Codoñer, junto a la vicepresidenta de la diputación, Natàlia Enguix. / Levante-EMV

La Diputación de València, a través del último decreto del programa inversor Pla Obert coordinado por la vicepresidenta Natàlia Enguix, ha dado luz verde a la financiación del nuevo gimnasio en el polideportivo municipal de El Perelló, con una inversión de 292.000 euros. Este proyecto se enmarca dentro del plan de mejoras de los espacios deportivos, a los que ya ha destinado 48 millones de euros, una cifra que representa el 23% del total de los proyectos aprobados en este gran plan de 350 millones de euros.

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El impacto del Pla Obert en El Perelló va mucho más allá de las instalaciones deportivas, ya que el municipio cuenta con una asignación total de 1.080.000 euros para el periodo 2024-2027, lo que supone un incremento de 132.000 euros en comparación con la legislatura anterior. Entre las grandes inversiones paralelas destaca la reforma integral de la biblioteca municipal, un proyecto de medio millón de euros cuyas obras tienen prevista su finalización para principios del año 2027. Además, gracias a la financiación provincial, el ayuntamiento ha podido adquirir un nuevo camión destinado a labores de mantenimiento y tiene previsto presentar próximamente un proyecto para la instalación de placas fotovoltaicas en el colegio. Ante este volumen de actuaciones, el alcalde José Codoñer ha valorado muy positivamente el carácter cuatrienal del nuevo plan, asegurando que su flexibilidad y sus mayores plazos resultan ideales para facilitar la ejecución de los proyectos municipales.