Rubén Gómez será el cuarto futbolista de Alzira en alcanzar la Primera División Española

Rubén Gómez puede convertirse este año en el cuarto futbolista alzireño que juegue en la Primera División Española. Tras Fernando Sierra, Raúl Albentosa y Sergio Lozano, Rubén sería el primer cancerbero en conseguirlo. El ribereño ha finalizado su larga etapa en el equipo filial y ha firmado contrato profesional por esta temporada. Gómez llevará el número 13 como así ha publicado el club groguet.

La próxima no será la primera vez que entre en una convocatoria del primer equipo. La temporada pasada fue convocado en el primer y segundo partido de liga y en la anterior, hasta en ocho ocasiones. Ha estado entrenando a las órdenes de Marcelino García Toral como primera opción de cantera y este año ha sido fijo para David Albelda en el filial, en 1ª Federación. Jugó 36 de los 40 partidos disputados. El B protagonizó una remontada en liga hasta acabar cuartos y jugar el play-off de ascenso a 2ª.

Rubén empezó su trayectoria futbolística en los Prebenjamines de la UD Alzira y con ocho años firmó por el Valencia donde jugó seis temporadas hasta categoría infantil. En el primer año cadete jugó en Liga Autonómica con el Promeses Sueca y en 2017 retornó a la cantera alzirista donde fue el titular del equipo en la máxima categoría cadete. Con 16 años debutó en el Juvenil azulgrana de División de Honor en el que jugó media campaña. Fue dos veces convocado con el primer equipo, “donde me gustaría acabar mi carrera jugando en él”, y siete partidos en el tramo final de la temporada en el que el Juvenil B se proclamó campeón de Preferente y ascendió a Liga Nacional.

Su proyección no pasó desapercibida en Vila-real que lo fichó para seguir en División de Honor con solo 17 años en su filial, Roda. La siguiente campaña ya fue plenamente groguet jugando casi media temporada en el Juvenil A e incluso debutando con 19 años en Tercera División en el Vila-real C. Con 20 era el titular del segundo filial y fue convocado en ocho ocasiones con el Vila-real B que jugaba en 2ª División. El ansiado debut en la categoría de plata -y como titular- llegó el 3 de febrero de 2024 en el campo del Mirandés.

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El alzireño ha esperado paciente a que le llegue su oportunidad con el primer equipo. El domingo a las 17 horas los groguets jugarán su primer partido de liga en El Sardinero de Santander donde previamente se verá si ha sido convocado por la competencia del brasileño Luiz y el veterano de 36 años, el húngaro Gulácsi que llega del Red Bull Leipzig.