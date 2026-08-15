Alzira ampliará su suelo industrial para absorber la creciente demanda empresarial

El Ayuntamiento de Alzira trabaja ya en los estudios y la planificación de la ampliación del suelo industrial. “Aprovechando los planes de infraestructura verde y de inundabilidad que estamos realizando tras la dana, nos estamos planteando una mejora del suelo industrial”, ha asegurado a Levante-EMV el alcalde, Alfons Domínguez. La demanda generada por las empresas es la principal razón que ha llevado al consistorio alzireño a plantearse esta posibilidad. Este periódico ha publicado estos días la existencia de importantes proyectos en desarrollo, como el gran nodo logístico que proyectan las empresas Accolade y Panattoni de 65.000 metros cuadrados en El Pla y también el anuncio de una multinacional del sector alimentario por instalarse en este mismo polígono industrial con el objetivo de unificar en Alzira sus cuatro sedes repartidas en España (2), Europa y Oriente Medio. “Durante los últimos meses ha habido bastante movimiento en varias empresas. Tenemos ampliaciones en Texlimca, en Ice Cream, en Grefusa, en Eurocebollas... Varias de las empresas que son medianas o grandes del pueblo están invirtiendo, pensando en inversiones para mejorar su capacidad industrial y de servicios, de comercio. Y eso da a entender que, evidentemente, la industria de Alzira está en un momento álgido, en un momento de expansión”, comenta Domínguez.

Uno de los principales impulsos realizados para la mejora del suelo industrial, declara, ha sido la transformación en Entidad de Gestión y Modernización (EGM): “Hemos puesto las condiciones para que se transformen dos polígonos industriales en EGM, para que tengan mucha más idea de sostenibilidad, pero también mucha más posibilidad de inversión y de servicios para las propias industrias”. Este paso, dice Domínguez, “va a ser beneficioso”. “Han visto que hay un espacio que tiene unas condiciones aceptables, más que aceptables, y que además están cerca de Valencia, pero no tienen un precio tan caro. Eso es lo que está atrayendo también a estas industrias”, analiza el primer edil.

Otro de los factores que destaca es la disponibilidad de mano de obra: “Estamos creciendo y se crece porque hay mano de obra y expectativas laborales. Las empresas saben que aquí hay mano de obra y hay posibilidades de ampliación de las áreas industriales”, asevera. Además, la administración local ofrece estabilidad: “Tenemos velocidad de tramitación de expedientes y tenemos interés en que se transformen todavía más y tengan una posibilidad de mejoras. Todo esto “está potenciando mucho nuestro perfil industrial y creemos que eso nos va a beneficiar en el futuro si lo hacemos de forma controlada y adecuada, y creciendo en calidad también”, dice. Entre los retos de futuro, el alcalde habla del fomento de las energías sostenibles y la mejora de la conectividad a través de redes de carril bici y transporte público.

Acuerdo histórico

La ampliación del suelo industrial pasa por el “análisis detallado de la situación de cada polígono”. Domínguez destaca el histórico acuerdo alcanzado en febrero de 2026 para desbloquear la urbanización del polígono de la Carretera de Albalat, la mayor área industrial del municipio. Tras veinticinco años de paralización, el ayuntamiento y el sector empresarial pactaron la ejecución de un Programa de Actuación Integrada (PAI) valorado en casi 17 millones de euros, que se desarrolla en seis fases durante cinco años e incluye facilidades económicas para los propietarios, aportaciones municipales para la red de saneamiento y una fuerte inversión de la Diputación en la carretera CV-505. La inminente regularización y modernización de este gran sector —que busca constituirse como Entidad de Gestión y Modernización (EGM) y mejorar sus conexiones viarias e hídricas— ejerce de gran motor y modelo a seguir para el resto de las áreas industriales.

Alzira cuenta con una red de polígonos que estructuran su tejido productivo. El mayor de ellos es el polígono industrial de la Carretera de Albalat, de 930.000 metros cuadrados que concentra a grandes empresas del municipio. Por su parte, el Parque Empresarial El Pla destaca como uno de los recintos más modernos, sostenibles y competitivos. Junto a estos grandes desarrollos, operan recintos altamente consolidados y de intensa actividad como el polígono industrial Tisneres o los polígonos del Mercat d'Abastos y Xixerá, que en los últimos años han sido objeto de planes municipales de mejora.