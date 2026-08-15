Dimitri Vegas, Miss Monique, Fátima Hajji y Wade convierten el estreno del Medusa 2026 en una noche de vértigo

El Medusa Festival ya ha superado con nota su primera gran prueba. La jornada inaugural oficial de la duodécima edición se celebró ayer en la playa de Cullera con una respuesta multitudinaria y un ambiente que confirmó, desde primeras horas de la tarde, la capacidad de convocatoria de uno de los grandes festivales de música electrónica del verano. Durante horas, miles de personas se repartieron por los diferentes escenarios para disfrutar de una programación que combinó grandes estrellas internacionales con algunos de los nombres más importantes de la escena nacional. La noche tuvo cuatro protagonistas especialmente destacados: Dimitri Vegas, Miss Monique, Fátima Hajji y Wade. Estos cuatro artistas, con estilos radicalmente diferentes, permitieron al festival recorrer buena parte del universo de la música de baile en una sola jornada. Al finalizar la sesión de Wade a las 23 horas, apareció la cantante cullerense Juvika (Júlia Sapiña), vestida de fallera, para cantar el clásico valenciano ‘Xiqueta meua’. La artista valenciana es estudiante en el conservatorio Esmar y se especializa en música moderna y jazz.

El tramo culminante del escenario principal Negrita llegó de madrugada con Dimitri Vegas, que actuó entre la 1.30 y las 3.00 horas. El belga, gran referente mundial del EDM y estrechamente ligado al fenómeno Tomorrowland, llevó al público por una sucesión de grandes melodías, bajos contundentes y cambios de ritmo en uno de los momentos de mayor intensidad. Antes de su explosivo desembarco, la DJ y productora ucraniana Miss Monique había aportado una atmósfera diferente a la pista, combinando melodías envolventes y progresiones hipnóticas propias de su aclamado 'melodic techno' y 'progressive house'.

Entre ambos nombres internacionales se situó uno de los grandes protagonistas españoles de la jornada: Wade. El sevillano Juan Carlos Cruz actuó en el escenario principal y volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los principales embajadores nacionales del 'tech house' a escala internacional. Su propuesta, distinguida por la conexión con sus raíces andaluzas, bajos poderosos y ritmos flamencos, elevó progresivamente la temperatura de la pista. Mientras el escenario Negrita avanzaba hacia sus grandes momentos, Fátima Hajji imprimía su particular sello de identidad al escenario Desperados. La DJ y productora salmantina, una de las grandes referencias españolas del techno, desplegó una actuación de altísimo voltaje con su sonido característico a caballo entre el techno y el 'hard techno'. Tras ella, el recinto mantuvo el pulso incombustible de la mano de artistas como Pawlowski, Nico Moreno, Vendex y Fntasm, quienes elevaron la intensidad y prolongaron la vertiente más dura y contundente durante toda la madrugada.

Pero el arrollador éxito de la jornada no se limitó únicamente a las grandes estrellas del cartel. La fiesta Bresh ocupó durante doce horas el escenario Dharma con una propuesta abierta a diferentes géneros y generaciones, mientras que el Techno Flamenco convirtió el Beach Club en otro de los espacios más singulares y aclamados de la noche. Paralelamente, en The Club pasaron por cabina talentos como Mireia CJ, Paula Fields, Karlos Molina y Fran Hernández, mientras que el área Beyond ofreció un auténtico maratón de ritmo con artistas de la talla de Miguel Moore, Ismael Lora, DJ Marta y Miguel Serna. La primera jornada oficial dejó así un balance especialmente positivo. El Medusa arrancó con la maquinaria a pleno rendimiento, un público absolutamente entregado y una programación impecable capaz de cruzar todos los estilos. Desde el 'tech house' hasta el techno más contundente, Cullera vivió una noche en la que la música electrónica volvió a ser protagonista absoluta. El festival encara ahora el resto del fin de semana con la expectación disparada y con nuevos grandes nombres preparados para tomar el relevo, dejando claro que el Medusa ha vuelto a convertir la playa valenciana en una de las grandes pistas de baile del verano europeo.