Rachas de hasta 90 km/h arrancan el techo del almacén municipal y tumban algunos árboles en Alzira

Alzira ha vivido esta tarde un temporal de viento con rachas que han alcanzado hasta 90 km/h y que han ocasionado la caída de elementos, ramas y algún árbol, sin que se haya tenido que lamentar grandes desperfectos. Las fuertes ráfagas pasadas las 17,30 horas han arrancado el techo del almacén municipal junto al Pont del Ferro, que ha quedado tendido sobre la calzada en la calle Ronda d’Algemesí, bloqueando el paso hacia el puente de salida de Alzira. La caída de contenedores, vallas y numerosas ramas, ha obligado al corte de calles y ha movilizado a los voluntarios del Voluntariat d’Alzira Contra Incendis Forestals (VACIF), así como a efectivos de la Policía Local de Alzira, trabajadores municipales de las brigadas y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos.

Tipuana caída en la avenida Joan Calot de Alzira. / Levante-EMV

El viento ha tumbado una tipuana en la Avenida Joan Calot, que ha precisado del trabajo de las brigadas para cortarlo y despejar la calle. El alcalde, Alfons Domínguez, ha hecho balance de los efectos de esta "tormenta rápida" que ha calificado de entrada como "todo un desastre" a nivel material, aunque ha querido transmitir tranquilidad a la ciudadanía subrayando que "lo más importante es que no hay víctimas, todo han sido daños menores".

Operarios de la brigada municipal trabajan en despejar la calle tras el temporal. / Levante-EMV

Según ha detallado el primer edil, los servicios municipales están gestionando diferentes incidencias, entre las que ha destacado "contenedores que han volado, un árbol en la avenida Joan Calot que ha caído, y el techo del almacén municipal junto al cuartel de la Guardia Civil. Ante la acumulación de avisos, los servicios de emergencia han tenido que priorizar sus actuaciones. En este sentido, Domínguez ha explicado que, tras contactar con los bomberos, estos le han comunicado que "no pueden retirar el techo porque hay otra cosa más urgente, que es la caída de la catenaria que se ve que ha perdido la luz en el tren", por lo que el saneamiento del almacén "lo dejarán para más tarde". Finalmente, el alcalde ha indicado que, además de la caída de "algunas ramas", de momento la corporación municipal está a la espera de evaluar las zonas naturales periféricas, y ha reiterado que el vendaval no ha dejado daños personales.

Numerosos contenedores han sido arrastrado por el viento. / Levante-EMV

El temporal ha recorrido toda la comarca y ha arreciado con fuertes vientos y tormentas intensas en numerosos municipios. El viento ha soplado con más fuerza en la Ribera Alta y el municipio donde se ha registrado la mayor intensidad ha sido Benimuslem, donde ha llegado a las 101 km/h, de acuerdo con los datos de Avamet. En la Ribera Baixa la tormenta ha sido de menor intensidad y ha obligado a retrasar el comienzo de las actividades en el festival Medusa de Cullera.

Ramas caídas junto a la terraza de un bar. / Levante-EMV

Este episodio sucede apenas cinco días después de otro reventón térmico acompañado de vientos de hasta 79 km/h en la capital de la Ribera Alta, que ocasionó la rotura de una de las ramas principales de la tipuana centenaria de la Plaça de la Constitució, a pocos metros de un parque infantil, que cayó sobre el monumento Relleu de Jaume I, que ha tenido que ser desmontado para su restauración al resultar dañado por el impacto. A raíz del reventón, que produjo la caída de árboles de menores dimensiones y de numerosas ramas, el alcalde anunció la realización de un informe sobre la salud de los árboles de grandes dimensiones de Alzira para comprobar su estado y condiciones ante la cada vez mayor frecuencia de temporales de viento que pueden poner en peligro estos ejemplares históricos y pueden representar un riesgo para la población.