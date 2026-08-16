Siglo y medio custodiando el tesoro natural más preciado de Cullera

Hay paisajes que se contemplan y otros que se viven. L'Estany de Cullera pertenece a estos últimos. Quien se acerca a sus aguas encuentra un rincón de aparente tranquilidad donde el tiempo parece detenerse, pero detrás de esa imagen se esconde una historia construida durante siglo y medio por quienes han hecho del lago mucho más que un lugar para pescar. Han convertido este espacio natural en parte de su propia identidad.

Imagen antigua de l'Estany de Cullera. / Levante-EMV

Este año se cumplen 150 años del Club Sociedad Local de Pescadores Deportivos de Cullera, una de las entidades más antiguas del municipio y uno de los colectivos que más ha contribuido a preservar un entorno que constituye uno de los grandes valores ambientales y paisajísticos de la costa valenciana.

Fundado en 1876 como asociación, el club nació para organizar la actividad pesquera en l'Estany, pero el paso del tiempo transformó su misión. Sus socios dejaron de ser únicamente pescadores para convertirse en vigilantes permanentes del lago, conocedores de cada rincón, de cada corriente y de cada cambio que experimentan sus aguas a lo largo del año.

Pocas personas conocen l'Estany como ellos. Durante generaciones han aprendido a leer el comportamiento del agua, a interpretar los ciclos naturales y a convivir con un ecosistema que ha proporcionado sustento a numerosas familias de Cullera desde mucho antes de que el turismo transformara la ciudad.

L'Estany de Cullera en los años 60 (a la izquierda) y en la actualidad (derecha). / Levante-EMV

La historia del lago es también la historia del municipio. Durante décadas sus aguas abastecieron de pescado a los hogares, fueron escenario del trabajo diario de numerosas familias y sirvieron de refugio para una biodiversidad que convierte este espacio en uno de los humedales más singulares del litoral valenciano.

Vista del estanque ayer, durante el concurso de 'pesca a l'hamot'. / Joan Gimeno

Conectado con el mar Mediterráneo a través de la gola y alimentado por manantiales de agua dulce, l'Estany reúne unas condiciones naturales excepcionales que han permitido la convivencia entre distintas especies piscícolas y una abundante fauna y flora. Sin embargo, conservar ese equilibrio nunca ha sido una tarea sencilla. El crecimiento urbanístico, la presión humana, los temporales marítimos y los cambios ambientales han obligado durante décadas a extremar los cuidados sobre este espacio. En esa labor silenciosa y constante, el Club Sociedad Local de Pescadores Deportivos ha desempeñado un papel fundamental.

Paseando la imagen de Sant Andres en las barcas con una charanga. / Levante-EMV

Sus integrantes participan activamente en la limpieza del lago, colaboran en la vigilancia del entorno, promueven el respeto por las especies que habitan el humedal y trabajan para transmitir a las nuevas generaciones un modo de entender la pesca basado en la sostenibilidad y el conocimiento del medio natural.

El presidente del club, Agustín Font, destaca que "llegar a los 150 años supone rendir homenaje a todas las generaciones que nos precedieron y que entendieron que l'Estany era un patrimonio que había que proteger". Además, invita tanto a vecinos como a visitantes a participar en los actos organizados para conmemorar esta efeméride.

Una exposición fotográfica celebra el siglo y medio de historia de l'Estany. / Joan Gimeno

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, considera que el aniversario de la entidad supone "un reconocimiento a una de las asociaciones que mejor representa la historia de nuestra ciudad, un reconocimiento a una tradición muy nuestra". En su opinión, "hablar de l'Estany es hablar de Cullera, y hablar de Cullera también es hablar de sus pescadores, porque durante 150 años han demostrado que conservar el patrimonio natural es amar nuestra ciudad, amar nuestra forma de ser, y nuestra forma de seguir construyendo nuestro futuro".

El fundador del restaurante Casa Salvador, Vicente Gascón, asando 'llises'. / Levante-EMV

El primer edil destaca además que la labor desarrollada por la sociedad "ha permitido mantener vivo un espacio que hoy constituye uno de los principales atractivos ambientales del municipio, un entorno único que hoy es un ejemplo de convivencia entre tradición, naturaleza y actividad humana".

Una comida popular reunió ayer a los integrantes del club de pesca y las familias de l'Estany. / Joan Gimeno