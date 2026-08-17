La asociación Gent Major d'Alzira supera los 500 socios en pocos meses

La Associació de Gent Major d'Alzira ha alcanzado los 521 socios en apenas unos meses desde el inicio de su trayectoria. Este hecho confirma la buena acogida de esta iniciativa y convierte a esta nueva asociación en un “colectivo de referencia para las personas mayores en la capital de la Ribera Alta”, destacan en un comunicado. Desde la Junta Directiva de la entidad han trasladado su satisfacción y agradecimiento a la ciudadanía por la confianza depositada en un proyecto “enfocado en fomentar la participación activa y mejorar el bienestar y la calidad de vida de este sector poblacional”.

Uno de los principales ejes de su labor es la Tarjeta de la Gent Major d'Alzira, una iniciativa que permite a los miembros asociados acceder a descuentos y ventajas en comercios y servicios locales adheridos. Para impulsar el crecimiento de esta red comercial, la asociación trabaja en colaboración con el Ayuntamiento de Alzira, especialmente mediante el Departamento de Promoción Económica, además de estrechar lazos con la Asociación Empresarial de Alzira (AEA) para dinamizar las compras de proximidad y beneficiar conjuntamente al tejido comercial y a los mayores.

De cara al último cuatrimestre de 2026, la entidad ya dispone de una completa programación de charlas centradas en la medicina preventiva y la promoción de hábitos de vida saludables. Estas sesiones formativas se suman a otras actividades desarrolladas a lo largo del año sobre salud, bienestar o prevención de riesgos en el hogar, configurando un calendario orientado al envejecimiento activo.

Más allá de la dinamización social y cultural, la asociación ejerce una notable labor de interlocución institucional y reivindicación ciudadana. En este sentido, ha mantenido contactos regulares tanto con el consistorio alzireño como con la Mancomunitat de la Ribera Alta para trasladar demandas prioritarias para el colectivo, tales como la ampliación de plazas en residencias y centros de día o la creación de nuevas infraestructuras comarcales de atención y respiro familiar.

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La entidad ha reiterado su agradecimiento a todos los integrantes de su masa social y a quienes colaboran en el desarrollo de sus proyectos. Asimismo, recuerda que mantiene abiertos sus canales habituales de atención y redes sociales para informar sobre nuevas incorporaciones y actividades.