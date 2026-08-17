Benifaió reúne a más de un millar de vecinos en la tradicional cena de fiestas

Más de 1.100 vecinos de Benifaió se reunieron este domingo en la tradicional Cena de Fiestas celebrada en el patio del colegio Santa Bárbara, uno de los actos más multitudinarios de las fiestas patronales del municipio. Durante la velada se hizo entrega de la recaudación obtenida con la venta solidaria del libro de Fiestas 2026 a distintas asociaciones locales y se rindió homenaje a la Asociación de Comercios y Empresas de Benifaió (ACEB) con una placa conmemorativa por su 25 aniversario.

Durante la cena, la alcaldesa de Benifaió, Marta Ortiz, y la concejala de Fiestas, Mer Añó, hicieron entrega de la recaudación obtenida con la venta solidaria del libro de fiestas a las asociaciones SOM I ESTEM, AFABALS y la Junta Local Contra el Cáncer. Cada una de las tres entidades recibió 1.060 euros procedentes de esta iniciativa solidaria.

Los representantes de las asociaciones durante la entrega de la recaudación. / Ayuntamiento de Benifaió

La velada también sirvió para reconocer la trayectoria de la Asociación de Comercios y Empresas de Benifaió (ACEB), que este año celebra su 25 aniversario. Desde la Concejalía de Comercio, dirigida por Eva Mayordomo, se ha entregado una placa conmemorativa a la entidad en reconocimiento a los años de servicio. La actuación musical de la orquesta “Wanda” puso punto y final a la tradicional cena.

Las fiestas patronales de Benifaió continúan este lunes con una jornada dedicada a Sant Gaietà. A las 20:00 horas está prevista la celebración de una misa dedicada al santo y a partir de las 23:30 horas dará comienzo la tradicional Nit de Correfocs con salida desde la plaza del progrés. También, a las 23:30 se celebrará una fiesta remember hasta las 04:30 horas de la madrugada.

La programación festiva afronta así su recta final antes de culminar el próximo sábado 22 de agosto con los actos dedicados a Santa Bárbara, patrona de la localidad. Entre las citas más esperadas de los próximos días destaca también la fiesta de los Clavarios de la Divina Aurora, prevista para el jueves 20 de agosto y que concluirá con la tradicional Provessó del Foc, declarada Fiesta de Interés Turístico Local y Bien Inmaterial de Relevancia Local en 2022.

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Entre los actos más destacados de los próximos días se encuentran las distintas 'cordaes' programadas en el 'coetòdrom'. El programa incluye dos ‘cordaes’ infantiles del 19 de agosto: de 21:30 a 22:00 horas para niños entre 8 a 12 años y de 22:00 a 22:30 horas para adolescentes entre 13 a 16 años. La ‘cordà’ de los Clavarios 2026 se celebrará el día 20 de 02:00 a 04:00 de la madrugada, mientras que la del sábado 22 tendrá lugar 02:30 a 04:30 horas. Todas estas ‘cordaes’ están coordinadas por las peñas 'El Coet' y ' El Xiflec'.