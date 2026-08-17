Carreteras autoriza ahora el paso diario de tractores a través del puente de Càrcer en obras para facilitar su acceso a los campos

El departamento de Carreteras de la Diputació de València ha autorizado finalmente el paso diario de vehículos agrarios por la plataforma de obra a través del puente sobre el río Sellent que conecta Càrcer y Cotes. El acceso estará abierto durante los días laborables de la próxima semana y permitirá el tránsito de tractores de 8 a 9 horas, para desplazarse a las explotaciones agrícolas, y de 13 a 14 horas, para volver a casa tras la jornada.

Esta decisión supone una ampliación respecto a la medida anunciada este miércoles, como publicó Levante-EMV, que contemplaba la apertura del paso únicamente este jueves pasado durante dos horas. Con este cambio, los agricultores podrán acceder a sus explotaciones de lunes a viernes mientras continúan las obras de ampliación del puente, iniciadas el pasado 3 de agosto y que no concluirán hasta el próximo 25 de septiembre.

Desde el Ayuntamiento de Càrcer han explicado a este periódico que la autorización se limita exclusivamente a los vehículos agrarios debido a las dificultades que estos tienen para utilizar la ruta alternativa habilitada. Los vehículos agrícolas se desplazan a velocidades reducidas, por lo que el trayecto a través del desvío programado incrementa de forma considerable el tiempo que necesitan para llegar a los campos situados al otro lado del río. Como ha informado este diario, durante el tiempo que duren las obras, los desplazamientos desde Cotes y Sumacàrcer hacia Càrcer y la autovía A-7 deberán realizarse por las carreteras CV-555, a través de Sellent, y CV-590.

El alcalde de la localidad, Tomás Lloret, ha señalado que no se permitirá el paso del resto de vehículos por razones de seguridad. Un mayor volumen de tráfico sobre la plataforma de la obra podría interferir en los trabajos que se están ejecutando para ampliar la infraestructura, explica el edil, y “generar situaciones de riesgo tanto para los conductores como para los operarios de la obra", señala.

La ampliación del puente de la CV-560 ha generado malestar entre parte del vecindario por los problemas de movilidad ocasionados por el cierre al tráfico. Los agricultores han sido uno de los colectivos más afectados, ya que muchos deben cruzar diariamente el río para acceder a sus parcelas. Con la nueva autorización, la administración provincial busca reducir el impacto que las obras están teniendo sobre la actividad agraria del municipio mientras avanzan los trabajos de mejora de la infraestructura.