Detienen a un hombre en la Pobla Llarga por portar un arma de fuego oculta en una tarjeta de crédito

La Guardia Civil ha detenido en el municipio valenciano de la Pobla Llarga a un hombre de 53 años y nacionalidad española como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas, tras ser sorprendido en la terraza de un bar portando un arma de fuego oculta que simulaba ser una tarjeta de crédito. Los hechos tuvieron lugar la mañana del pasado 12 de julio, cuando efectivos del puesto de Castelló se encontraban realizando una inspección de seguridad en un establecimiento de hostelería de la localidad. Durante el transcurso del operativo, los agentes repararon en la actitud sospechosa de uno de los clientes que se encontraba en la terraza, un espacio de ocio que en ese momento contaba con una gran afluencia de personas. Ante esta situación, procedieron a su identificación y a un registro superficial de sus pertenencias, hallando en el interior de su bolso un dispositivo con la inscripción 'lifecard'. Este objeto, diseñado deliberadamente para aparentar ser una tarjeta de crédito, contaba en realidad con los mecanismos necesarios para detonar munición real.

Junto a esta singular arma simulada, los agentes le intervinieron en ese mismo momento tres cartuchos del calibre 7.65 y un cartucho inerte. Las autoridades recuerdan que el vigente Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993) veta expresamente en su artículo 4.1.e la fabricación, importación, compraventa, tenencia y uso de cualquier arma de fuego que camufle su verdadera naturaleza bajo la apariencia de un objeto cotidiano. Tras efectuarse el arresto al existir indicios claros de que el individuo conocía la capacidad letal del objeto que portaba, la Guardia Civil solicitó autorización judicial para registrar el domicilio del detenido, operativo que se materializó al día siguiente, el 13 de julio.

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Durante el registro de la vivienda, las fuerzas de seguridad localizaron un cuchillo, dos visores de rifle, un cartucho inerte y otros once cartuchos del calibre 22, que es exactamente el calibre para el que estaba habilitada el arma camuflada. De entre esta munición destacó especialmente el hallazgo de un cartucho de punta hueca, popularmente conocido como 'dum-dum'. Este tipo de proyectiles está diseñado específicamente para expandirse en el momento del impacto, aumentando el poder de parada y agravando sustancialmente las lesiones en los tejidos. Dado que la tenencia de munición expansiva está estrictamente prohibida para particulares, el instituto armado ha tramitado una propuesta de sanción administrativa adicional contra el arrestado. Las diligencias instruidas por estos hechos ya han sido entregadas y puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alzira.