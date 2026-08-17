El Medusa de Cullera bate récords con 185.000 asistentes y se consolida como referente europeo de la electrónica

El Medusa Festival ha cerrado esta madrugada su duodécima edición con un balance que sitúa a la cita electrónica de Cullera entre los grandes festivales de Europa. Un total de 185.000 personas han pasado por el recinto durante las cuatro jornadas oficiales, una cifra que supera en 5.000 las previsiones iniciales de la organización y que confirma el extraordinario poder de convocatoria de un evento que, doce años después de su nacimiento, empieza ya a escribir su propia leyenda.

Pero más allá de las cifras, el gran éxito del Medusa 2026 ha estado en el ambiente. Miles de personas han convertido durante cuatro días la playa de Cullera en un gigantesco espacio de convivencia, música y diversión, soportando las elevadas temperaturas y disfrutando de una programación que ha reunido a 150 DJs en nueve escenarios. El público ha respondido al calor con una actitud ejemplar, haciendo uso de los 350 puntos de agua fresca y del suministro gratuito de agua potable habilitados por la organización.

La imagen de miles de meduseros buscando cualquier momento de alivio, refrescándose, compartiendo agua y recuperando fuerzas para regresar después a la pista de baile se ha convertido en una de las estampas de esta edición. El calor no ha podido con las ganas de fiesta de un público que ha demostrado, una vez más, que el Medusa es mucho más que un festival: es una experiencia colectiva.

Una edición marcada por la seguridad

El otro gran éxito de esta duodécima edición ha sido el dispositivo de seguridad. No se han registrado incidentes graves durante el festival, pese a las altas temperaturas y a la tormenta que obligó a modificar el inicio de la jornada del sábado.

La organización había previsto un amplio operativo integrado por cerca de un millar de agentes, sanitarios, auxiliares y profesionales de distintos cuerpos y servicios, desplegados durante las 24 horas. La coordinación permitió afrontar con garantías las situaciones derivadas tanto del calor como de la meteorología adversa.

El episodio más complicado llegó el sábado, cuando una fuerte tormenta obligó a retrasar la apertura de puertas de las 17 a las 20 horas. El aviso se comunicó con varias horas de antelación y el dispositivo de seguridad se concentró especialmente en la zona de descanso, donde permanecían más de 7.000 campistas.

El viento y la lluvia provocaron daños en algunas lonas, pero la tormenta pasó y el festival pudo reanudarse al atardecer con normalidad. La capacidad de reacción ante unas condiciones meteorológicas adversas y la ausencia de incidentes graves han terminado convirtiendo uno de los principales desafíos de la edición en una demostración de solvencia organizativa.

Vista del impresionante escenario principal de la 12ª edición del Medusa. / Joan Gimeno

Un espectáculo que mira a Europa

La duodécima edición también ha supuesto un salto cualitativo en la producción. El gigantesco mainstage, de 105 metros de anchura y 27 metros de altura, ha sido el gran protagonista de un montaje inspirado en APSARAS, una fantasía de inspiración asiática concebida alrededor de un universo visual vinculado a las tradiciones hindú y budista.

Fuegos artificiales, drones luminosos, efectos especiales, pantallas y una producción audiovisual de enormes dimensiones han acompañado a una programación musical que ha recorrido prácticamente todos los territorios de la electrónica.

El sábado se alcanzó, además, el récord histórico de público simultáneo del festival: 56.000 personas dentro del recinto al mismo tiempo. Una imagen que resume la dimensión alcanzada por una cita que nació en 2014 y que doce años después se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos musicales del verano europeo.

Una banda sonora para cuatro días

Por el escenario principal han pasado algunas de las grandes figuras internacionales del género. Tiësto, Timmy Trumpet, Hugel, Franky Rizardo, Marco Carola y Adam Beyer han protagonizado algunos de los momentos más multitudinarios de las últimas horas, mientras que la californiana Sara Landry ha sido la encargada de poner el punto final al festival a las 6.30 horas de esta mañana.

También ha dejado huella el homenaje al veterano DJ Pepo, uno de los nombres fundamentales del techno madrileño y una figura especialmente querida por varias generaciones de aficionados españoles.

En las jornadas anteriores destacaron las sesiones de Fátima Hajji, Wade, Steve Aoki, 444 Four Of A Kind, Vendex, Aarón Sevilla y Adrián Mills, además de una potente representación del hard techno con artistas como Fantasm o Nico Moreno.

La gran ausencia fue la de Carl Cox, cuya actuación del sábado tuvo que ser cancelada debido a problemas con su vuelo. El propio artista comunicó la situación y pidió disculpas a sus seguidores, dejando abierta la posibilidad de una futura visita a Cullera.

Cullera, epicentro del verano

El impacto del Medusa no se ha limitado al recinto. Cullera ha vivido durante toda la semana una intensa actividad turística y comercial. Desde el miércoles y hasta el domingo, hoteles y alojamientos turísticos han rozado o alcanzado el lleno, mientras las calles, terrazas y establecimientos de la localidad han recibido a miles de visitantes.

La ciudad se ha convertido durante estos días en el gran punto de encuentro de varias generaciones de amantes de la música electrónica. Aunque el público mayoritario se sitúa entre los 18 y los 35 años, el festival ha demostrado también su capacidad para reunir a espectadores de más de 40 y 50 años gracias a una fórmula que integra techno, house, EDM, hard techno, hardstyle, trance y remember.

Con esta duodécima edición, Medusa no solo consolida su posición como uno de los grandes festivales dance de España, sino que da un paso definitivo para convertirse en un referente europeo de la música electrónica. Las cifras, la producción, la diversidad de la programación y, sobre todo, la respuesta de un público que ha resistido el calor, ha superado la tormenta y ha mantenido intactas las ganas de bailar explican el salto de dimensión de la cita.

La organización ya ha puesto fecha a la próxima edición. Medusa Festival regresará a Cullera del 12 al 16 de agosto de 2027, mientras que la marca prepara antes una nueva aventura: Blizzard: La Ciudad del Hielo, que llevará el universo Medusa hasta IFEMA Madrid el próximo 5 de diciembre con una propuesta de temática invernal.

Doce años después de su nacimiento, Medusa se despide de Cullera dejando una imagen difícil de olvidar: miles de personas bailando hasta el amanecer, refrescándose para combatir el calor, celebrando la música y demostrando que la gran fiesta electrónica valenciana ya juega en una liga internacional.