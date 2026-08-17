La UD Castellonense sigue luchando durante esta pretemporada a pesar de las bajas
Se ha decidido quiénes serán los cuatro capitanes del equipo, el local Carlos Badal, Misffut, Samper y el meta Company
David Chordà y Argente
La UD Castellonense sigue preparando la temporada de debut en Segunda RFEF. Los discípulos de Iñaki Rodríguez están protagonizando goleadas a equipos de Tercera RFEF pero sucumbieron contundentemente contra uno de su categoría, 5-1 ante el Castelló B, fruto de las consecuencias de la exigente pretemporada. “Tenemos siete lesionados desde la segunda semana de entrenes por lo que el resto está mucho más cargado de lo que debería”, explicó Iñaki Rodríguez. El sábado estaba previsto jugar contra el Elx Ilicitano pero “se pactó anular el partido para que podamos recuperar gente”, añadió el técnico alzireño.
Hasta el momento, tras el empate a uno contra el Johor Darul, los albinegros ganaron 2-0 al Hércules B. También 4-0 al Buñol y remontaron el 0-1 logrado por el At. Saguntino para vencer 4-1 a los del Camp de Morvedre. Los fichajes, el algemesinense Joel Rodríguez y Adama Sangare marcaron a los herculanos. Contra el Buñol anotaron Adama, Murcia, Lache y De Mateo. Agus, Pulpón y Adama por dos veces golearon a los saguntinos, que también marcó al Castelló B. “Solo pudimos desplazar a 14 futbolistas a la capital de la Plana y nos quedamos con diez desde el minuto 60”.
Esta semana, los ribereños visitarán al Torrent el miércoles a las 20 h. y a la Nucia el viernes a las 10 de la mañana.
Por otra parte, se ha decidido quiénes serán los cuatro capitanes del equipo, el local Carlos Badal, Misffut, Samper y el meta Company, varios de los pilares del Castellonense campeón de la pasada campaña.
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