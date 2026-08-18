Alzira cierra sus parajes, Algemesí y Polinyà abren las piscinas y Cullera reduce la jornada laboral ante el aviso rojo por calor

La Conselleria de Emergencias e interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), ha emitido un aviso especial por calor extremo y situación de riesgo extremo por incendios forestales en todos los municipios de la comarca que empezará este martes, 18 de agosto y está previsto que se prolongue hasta el jueves día 20.

Los ayuntamientos de los distintos municipios han tomado medidas con el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos ante las temperaturas extremas. En el caso de Alzira, se cerrará el paraje natural de la Murta y la Casella, el cementerio municipal (salvo entierros); el mercado ambulante estará abierto hasta las 12:00 horas y se recomienda también reprogramar actos al aire libre durante las horas centrales del día. Además, se ha habilitado el refugio climático de Cruz Roja para las personas sin hogar y más vulnerables.

También se han decretado medidas específicas para la vigilancia y prevención de incendios en zonas urbanizadas en entornos forestales: mantener vías de acceso libres en caso de evacuación; conocer las salidas principales y otras alternativas de desalojo; confinamiento preventivo en caso de detectar humo cercano a la vivienda así como desenchufar aires acondicionados que empleen aire del exterior y seguir las instrucciones de las autoridades en caso de evacuación.

Reunión del CECOPAL de Alzira esta mañana. / Ayuntamiento de Alzira

En el caso de Algemesí, a partir de las 12:00 horas el polideportivo municipal permanecerá abierto solo para el acceso a la piscina de verano; el cementerio municipal cerrará a partir de la misma hora y queda prohibido el acceso a los parajes naturales de la Xopera y del Bosc de Ribera.

El Ayuntamiento de Carcaixent, por su parte, ha prohibido todo tipo de actividades deportivas al aire libre, ha decretado el cierre de todas las instalaciones deportivas al aire libre y el cementerio municipal en horario de tardes. También se ha modificado el horario de la piscina de verano que permanecerá abierta de 18:00 a 21:00 horas mientras que los accesos a los parajes naturales de l'Hort de Soriano-Font de la Parra estarán cerrados.

La Pobla Llarga ha decidido prohibir el acceso a parques, al polideportivo, al cementerio municipal y al paraje natural de la Serratella. También se informa desde el consistorio de la localidad que el horario de la piscina será de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

Desde el consistorio de Sueca se han aprobado las siguientes medidas para este martes: el cierre del cementerio municipal cerrado durante la tarde; el Estadio Municipal Antoni Puchades estará abierto a partir de las 18:30 horas y la Muntanyeta dels Sants permanecerá cerrada durante el resto de jornada.

Reunión del CECOPAL de Cullera durante esta mañana. / Ayuntamiento de Cullera

Por su parte, el personal del Ayuntamiento de Cullera que desarrolla su trabajo al aire libre finalizará la jornada a las 13:00 horas, antes del inicio de la alerta y como medida preventiva para proteger su salud y seguridad.

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Este martes, según la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET), las temperaturas registradas hasta primera hora ya han dejado máximas de 38’4ºC en Sumacàrcer, con sensación térmica de 49ºC; 37’4ºC en Alzira, con sensación térmica de 47 grados; o en Carlet con 35ºC donde la sensación ha sido de 45, diez grados más.