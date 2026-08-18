El Alzira pierde el torneo de fiestas de Riba-roja en los penaltis

La UD Alzira mantiene su condición de invicto en la pretemporada aunque perdió en la tanda de penaltis en el torneo Mare de Deu d’Agost organizado por el Ribarroja CF.

El partido llegó al final de los 90 minutos con empate a cero y se perdió en los penaltis 5-4 después de que se lanzaran impecablemente los nueve primeros y finalmente Joan Sabater viera detenido el quinto intento azulgrana.

Javi Pons salió con Xumi en portería; Antonio, Fluixa, Euse, Llario; Germán, Domi, Javi López, Juan Sabater, Traver y Navalón. Jugadores titulares contra el Manises como Soria o Iván Ferrer se quedaron en el banquillo. La consecuencia negativa del triunfo contra los maniseros fue la lesión de Adrià Sabater que le impidió jugar en el Roberto Gil.

El juego no fue tan fluido como en el anterior partido y los pocos disparos que hubo en el primer acto no encontraron portería excepto uno de Traver que detuvo a Ibáñez a los 19 minutos. En el 6 lo intentó Javi López desde 25 metros tras una buena jugada de Joan Sabater. Al filo del descanso Domi también probó desde lejos sin puntería.

Tras el descanso salieron Javi Martínez, Soria, Alaa, Jonathon y Navarrete por Llario, Javi López, Euse, Antonio y Joan Sabater respectivamente. Los locales empezaron el segundo acto con tres disparos en los tres primeros minutos. Solo tres después, Soria tuvo la mejor ocasión azulgrana con un buen disparo que rechazó el cancerbero y lo único más reseñable llegó en el 79, con un córner del Ribarroja que se paseó por el área sin que nadie lo rematara. En el 64 había salido Iván Ferrer por Traver y en el 74 volvieron a entrar Euse, Joan Sabater y Javi López por Fluixà, Germán y Domi. Solo Navalón jugó los 90 minutos.

Javi López, Soria, Navalón e Iván Ferrer igualaron los aciertos de los ribarrojenses pero Sabater se encontró con el meta rival.

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El próximo partido se disputará este miércoles, 19 de agosto, en las instalaciones de SIA en Enguera a las 19 horas contra el Recambios Colón.