Càrcer invertirá más de 67.000 euros en equipamiento contra catástrofes naturales

El Ayuntamiento de Càrcer ha anunciado la concesión de una importante dotación económica por valor de 67.055,27 euros procedente de la Diputación Provincial de València, destinada a la mejora del equipamiento municipal frente a posibles emergencias. Esta ayuda se enmarca dentro de la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de València (BOPV) sobre la concesión de subvenciones para la prevención de catástrofes naturales. Dichos fondos se han otorgado en régimen de concesión directa y con carácter excepcional a diversos ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia, fundamentados en razones de evidente interés público, social y económico.

El municipio de Càrcer figura como beneficiario de las ayudas para prevenir catástrofes naturales. Gracias a esta inyección económica, el consistorio tiene previsto llevar a cabo la adquisición de un amplio catálogo de maquinaria especializada y vehículos que permitirán mejorar sustancialmente la capacidad de respuesta de los servicios municipales ante situaciones climáticas adversas o emergencias de carácter medioambiental.

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En concreto, la inversión contempla la compra de un vehículo híbrido Ford Ranger XLT 4x4, idóneo para intervenciones en terrenos de difícil acceso, así como la instalación de un sistema de aire acondicionado en un edificio público. Para las labores de extracción y manejo de aguas, se incorporará una motobomba de gasolina con capacidad para 60.000 litros por hora y una bomba de achique trituradora de 1800W y 2,5 CV, ambas equipadas con sus correspondientes mangueras. Además, para garantizar el suministro eléctrico en escenarios de crisis, se adquirirán tres generadores: un equipo inverter modelo Ultimatron N-ULT 3300 y dos generadores de gasolina de la marca Genergy, de 8 y 5 kVa respectivamente. Finalmente, el equipo de mantenimiento y limpieza territorial se reforzará mediante la compra de una minitrituradora desplazable de 1,25 metros de trabajo, dos barredoras de desbroce mini equipadas con cajón y una desbrozadora de gasolina FS 561 C-EM.