Detenido en Sueca el presunto autor de robos violentos a mujeres de avanzada edad

La Guardia Civil ha detenido en Sueca a dos hombres presuntamente relacionados con una serie de robos con violencia cometidos contra mujeres de avanzada edad en la localidad y municipios de los alrededores. Uno de los arrestados, de 28 años y nacionalidad española, está considerado el presunto autor material de los asaltos y ha ingresado en prisión provisional. El segundo detenido, de 44 años y nacionalidad búlgara, está acusado de los delitos de receptación y estafa por colaborar en la salida al mercado de las joyas sustraídas.

La investigación, desarrollada por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Sueca, se inició después de que se detectaran varios episodios con un patrón de actuación similar. Las víctimas eran siempre mujeres de avanzada edad a las que el presunto asaltante sorprendía en lugares poco transitados y alejados de la mirada de posibles testigos.

El delincuente actuaba de forma rápida y violenta. Según la investigación, arrancaba directamente las joyas que las mujeres llevaban puestas, principalmente cadenas, gargantillas y pulseras. La violencia empleada para hacerse con los efectos personales provocaba lesiones a las víctimas durante los tirones.

Uno de los elementos que permitió a los investigadores avanzar en la identificación del sospechoso fue precisamente el patrón repetido en los diferentes robos. Las víctimas aportaron una descripción coincidente de un hombre de mediana edad que, tras cometer los asaltos, abandonaba rápidamente la zona en bicicleta.

El rastro de las cámaras

Con estos datos, los agentes comenzaron a reconstruir los movimientos realizados en las zonas donde se habían producido los robos y localizaron cámaras de videovigilancia instaladas en establecimientos y otros puntos próximos a los escenarios de los hechos.

El análisis de las imágenes permitió obtener información relevante sobre la identidad del sospechoso y localizar a un hombre cuyas características y comportamiento coincidían con las descripciones facilitadas por las víctimas.

La investigación dio entonces un nuevo paso. Los agentes realizaron comprobaciones en establecimientos dedicados a la compra y venta de oro y joyas de la Comunitat Valenciana con el objetivo de determinar si los efectos sustraídos habían sido introducidos en el circuito comercial.

Las pesquisas permitieron localizar hasta cuatro piezas de joyería —entre ellas cadenas, una gargantilla y una pulsera— que habían sido vendidas en dos establecimientos diferentes, uno situado en Castellón y otro en Alzira.

Las joyas fueron intervenidas por los investigadores y posteriormente reconocidas por sus legítimos propietarios, lo que permitió acreditar su procedencia y devolverlas a las víctimas.

Un segundo implicado

El seguimiento de las operaciones de venta permitió además a los agentes identificar a una segunda persona presuntamente vinculada con los hechos. Según la investigación, este hombre habría recibido las joyas procedentes de los robos para venderlas posteriormente a su propio nombre, con la finalidad de dificultar que los investigadores pudieran relacionar las operaciones con el autor de los asaltos.

Esta circunstancia llevó a los investigadores a ampliar las diligencias y a establecer la presunta participación de este segundo implicado en el circuito posterior a los robos.

La primera detención se produjo en una casa de campo de Sueca, donde los agentes localizaron al supuesto autor material de los asaltos. Se trata de un hombre de 28 años y nacionalidad española, al que se le atribuyen los robos con violencia investigados. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional.

Días después se produjo el segundo arresto. En este caso, los agentes detuvieron a un hombre de 44 años y nacionalidad búlgara, al que se atribuyen delitos de receptación y estafa por su presunta participación en la venta de los efectos procedentes de los robos.

Joyas recuperadas por 4.000 euros

El resultado de la operación ha permitido recuperar cuatro piezas de joyería cuyo valor conjunto asciende a unos 4.000 euros. Los efectos han sido reconocidos por sus propietarios y ya han sido restituidos.

La investigación ha sido desarrollada íntegramente por el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Sueca, que ha reconstruido el itinerario de las joyas desde los asaltos hasta los establecimientos donde fueron vendidas.

Las diligencias practicadas por los agentes han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca número 6, que deberá determinar las responsabilidades penales de los dos detenidos a partir de las actuaciones realizadas durante la investigación.

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La operación permite esclarecer una serie de asaltos especialmente dirigidos contra un colectivo vulnerable y recuperar parte de los efectos sustraídos, al tiempo que pone de manifiesto la importancia del seguimiento de las joyas robadas y de las operaciones realizadas posteriormente en los establecimientos de compra y venta de metales preciosos.