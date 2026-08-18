Una fuga en la red de agua de la Pobla Llarga deja dos meses sin riego una decena de campos de cítricos

Los agricultores de la partida del Colmenar, en la Pobla Llarga, han estado dos meses sin poder regar sus campos a causa de una fuga en la red de suministro que ha impedido la llegada de agua a través de la Séquia Major, que es la que lleva el agua a estas parcelas. La incidencia ha afectado a unas 38 hanegadas de cultivo de cítricos en una decena de parcelas y los agricultores denuncian que la falta de caudal ha ocasionado daños en los árboles y afectará a la cosecha. "No creo que se pueda salvar la cosecha. A lo mejor para zumo, pero después de tantos días sin regar será difícil poder aprovechar la fruta", lamenta Daniel Carbonell, agricultor de la Pobla Llarga y portavoz de La Unió Llauradora en la localidad. Está previsto que un perito visite próximamente la zona para evaluar el estado de los cultivos y cuantificar las posibles pérdidas derivadas de la falta de riego. El estrés hídrico ha ocasionado la caída de frutos, la reducción del tamaño y ha dañado los árboles, describe Carbonell.

La falta de agua se debe a los problemas registrados en una canalización situada en la calle Sant Vicent. Según explica Daniel Carbonell, el deterioro acumulado por el uso y la antigüedad de esta infraestructura, que atraviesa una zona urbanizada desde hace más de veinte años, ha provocado durante los últimos dos o tres años obstrucciones y fugas que han reducido progresivamente la presión del agua.

La situación ha afectado especialmente a la partida del Colmenar, una de las zonas más elevadas del término municipal. Esta circunstancia hace que la presión del agua sea determinante para garantizar el abastecimiento a las parcelas agrícolas. Las fugas registradas en la red provocaban que parte del caudal se perdiera antes de llegar a los campos, dificultando cada vez más el riego de los cultivos.

Obras ejecutadas por la comunidad La Séquia Major para tratar de garantizar el riego a los campos. / Levante-EMV

Ante el agravamiento del problema, la comunidad de regantes La Sèquia Major ha impulsado este año unas obras para localizar y reparar las fugas que impedían la llegada del agua a esta partida agrícola. Los trabajos se han prolongado durante cerca de dos meses debido a la dificultad para encontrar el origen exacto de la avería.

Según explican desde la entidad, hace dos o tres años ya solicitaron al Ayuntamiento de la Pobla Llarga los planos de las conducciones subterráneas que discurren por la calle Sant Vicent para facilitar futuras actuaciones en la zona. Los regantes aseguran que trasladaron esta petición de manera informal, aunque desde el consistorio señalan que no tienen constancia de ninguna solicitud formal.

Las actuaciones ejecutadas durante los últimos meses han permitido detectar y sellar varios puntos por los que se escapaba el agua, mejorando así la presión con la que el caudal llega actualmente a la partida del Colmenar. Desde hace unos días, el agua vuelve a llegar a las parcelas. Sin embargo, desde la comunidad de regantes insisten en que la solución aplicada es provisional y que será necesario acometer nuevas actuaciones para resolver definitivamente la incidencia.

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La comunidad de regantes 'La Sèquia Major' ha presentado este lunes una instancia en el Ayuntamiento de la Pobla Llarga para solicitar una actuación sobre el colector de aguas fecales y residuales situado en la calle Sant Vicent. Según sostienen desde la entidad, el principal foco del problema se encuentra en el punto donde confluyen la canalización de riego y la red municipal de alcantarillado, por lo que consideran necesaria la colaboración municipal para encontrar una solución definitiva.