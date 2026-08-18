Los palistas de Algemesí vencen a los campeones del Sella y logran el billete a Argentina

Marc Martínez y Mario Masiá se consolidan entre la élite del piragüismo español. Los palistas del Scooter de Algemesí, contra todo pronóstico pero con todo merecimiento, se impusieron en el selectivo clasificatorio para el mundial de maratón (28,2 kilómetros con siete porteos), que se disputará a finales de octubre en Argentina. Los algemesinenses demostraron que en 2026 han subido dos escalones su nivel y vencieron en un control selectivo en el que estaban los mejores del maratón español, como Miguel Llorens y Alberto Plaza, subcampeón en K-2 y ganador en K-1 en el Descenso Internacional del Sella 2026, respectivamente, o el K-2 formado por Javier López y Pedro Vázquez, cuartos en el Sella 2026 y campeones de España en K-2 1.000 también en esta temporada.

Los palistas del club Scooter de Algemesí, satisfechos tras el triunfo. / Jordi Giménez

Pero Martínez y Masiá no se arrugaron. Venían de ser campeones de España de ríos y 17º en el Sella a pesar de realizar una mala salida que les condenó durante toda la prueba. En esta ocasión arrancaron muy bien y durante las seis primeras vueltas fueron los que marcaron el ritmo más tiempo. “Como nadie quería relevar optamos por llevar un ritmo lento para no desgastarnos y tener fuerzas para el final”, reconoce Martínez. A falta de dos vueltas, comenzaron a llevar la batuta los K-2 asturianos de López y Vázquez (Los Rápidos de Arias de Arriondas) y Llorens y Plaza (equipo combinado). Pero al salir del último porteo, faltando la vuelta pequeña de 750 metros, los del Scooter atacaron y se pusieron en cabeza, a una velocidad alta pero reservando una marcha para el final. Y así fue. En los últimos doscientos metros comenzaron un esprint largo que reventó a sus rivales y les permitió ganar (con 2 h 23 m 36 s) y clasificarse para el Mundial, en el que también estará su vecino de Algemesí Izan Aliaga, que competirá en K-1 sub-23.

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Descenso Internacional del Carrión

Además, Mario Masiá y Marc Martínez también participaron en el 60 Descenso Internacional del Carrión (de 16 kilómetros en Alar del Rey, Palencia), una de las pruebas de ríos con más solera del panorama español. Masiá (compitiendo por el Scooter) finalizó segundo en sénior K-1 (53 m 54 s), mientras que Martínez obtuvo el tercer puesto en K-2 sénior (compitiendo en esta ocasión por el Club Sirio la Llongar de Cangas de Onís) junto con Abel García (47 m 30 s 54 s).