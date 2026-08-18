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La Pobla Llarga, Real y Llombai instalan pérgolas vegetales para proteger del calor a sus vecinos

La Mancomunitat de la Ribera Alta financia con fondos europeos estas cubiertas zonas de refugio climático de forma sostenible

La pérgola de Llombai con forma de corola situada en el 'parque del hipopótamo'.

La pérgola de Llombai con forma de corola situada en el 'parque del hipopótamo'. / Ayuntamiento de Llombai

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Inés Hernández Lladró

Alzira

Varios municipios de la Ribera, entre ellos Real, Llombai y La Pobla Llarga, han comenzado a instalar pérgolas vegetales con el objetivo de generar zonas de sombra natural y crear refugios climáticos en espacios públicos especialmente frecuentados durante los meses de verano. Estas actuaciones están financiadas por la Mancomunitat de la Ribera Alta y vinculadas a fondos europeos NextGenerationEU destinados a proyectos de recuperación y adaptación climática en municipios afectados por la DANA.

Estas pérgolas vegetales han supuesto una inversión cercana a los 33.000 euros por instalación. Se trata de estructuras diseñadas para albergar plantas trepadoras que, una vez desarrolladas, generarán sombra natural en espacios de uso ciudadano. Además, incorporan sistemas de riego automatizado para favorecer el crecimiento de la vegetación hasta que esta proporcione la cobertura prevista. Su finalidad es reducir el impacto de las altas temperaturas y convertir parques y zonas de encuentro en auténticos refugios climáticos. Se calcula que para la primavera que viene las plantas ya habrán crecido y las pérgolas ya podrán ofrecer sombra, según indica el concejal de Agricultura de La Pobla Llarga Salva Villa.

La pérgola de la Poba Llarga en forma de corola ubicada en el 'Parc de la Pau'.

La pérgola de la Poba Llarga en forma de corola ubicada en el 'Parc de la Pau'. / Ayuntamiento de La Pobla Llarga

La iniciativa forma parte de un programa dotado con un millón de euros para la comarca, destinado tanto a la recuperación de infraestructuras dañadas por el temporal como a la puesta en marcha de medidas que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. Entre las actuaciones previstas se encuentran las denominadas islas climáticas, espacios urbanos con sombra, vegetación y sistemas sostenibles de riego diseñados para reducir el impacto de las altas temperaturas.

En el caso de Llombai, el Ayuntamiento ha instalado una pérgola vegetal con forma de palmera en el Parc de l'Hipopòtam. Según ha explicado el consistorio, la estructura contribuirá a aumentar las zonas de sombra y hacer del parque un espacio "más agradable y confortable", especialmente durante los episodios de calor. La instalación cuenta además con un sistema de riego automatizado que facilitará el crecimiento de la vegetación hasta que esta proporcione la sombra natural prevista.

En Real, la actuación se ha materializado mediante una pérgola vegetal situada en la zona del polideportivo y del parque infantil, junto al bar. El alcalde, Gerardo López, ha explicado que el municipio solicitó la subvención concedida por la Mancomunitat de la Ribera Alta y ha destacado que "todos los pueblos podían optar a estas ayudas". 

La pérgola de Real ubicada en el polideportivo municipal.

La pérgola de Real ubicada en el polideportivo municipal. / Ayuntamiento de Real

Por su parte, Villa ha indicado que la ayuda procede de una línea de financiación de un millón de euros destinada a municipios de la Ribera afectados por la DANA. El edil ha explicado que en Real se optó por una estructura tipo corola en lugar de una palmera ya que "quedaría mejor".

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La estructura instalada en Real tiene aproximadamente cinco metros de diámetro y está diseñada para albergar plantas trepadoras que, con el paso del tiempo, proporcionarán sombra natural. El objetivo es incrementar el confort térmico en espacios de uso ciudadano y avanzar hacia entornos urbanos más resilientes frente a las olas de calor.

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