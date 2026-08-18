Xúquer Viu exige acceso total al expediente del nuevo vertedero de Guadassuar

La asociación ecologista Xúquer Viu ha presentado una solicitud formal ante el Consorci de Residus Ribera i Valldigna para exigir su reconocimiento oficial como parte interesada en la tramitación del proyecto para construir un vertedero de residuos no peligrosos junto a la planta de tratamiento de Guadassuar, ubicado en la partida del Pla de Roser. En el escrito, presentado recientemente y firmado por su secretario, Paco Sanz, la entidad pide el acceso íntegro y en formato electrónico a toda la información ambiental y al expediente administrativo del proyecto, y alerta del riesgo potencial que esta instalación supone para las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del Júcar y el dominio público hidráulico.

La organización ecologista denuncia en su exposición de motivos una “prolongada falta de comunicación y transparencia” por parte de la administración. Según relatan, Xúquer Viu ya presentó alegaciones al primer proyecto y, el 1 de agosto de 2022, solicitó formalmente al presidente del Consorcio ser considerada entidad interesada para tener acceso a los trámites de la nueva ubicación. La respuesta oficial llegó un mes después, indicando que el Consorcio estaba a la espera de un dictamen de la Universitat de València para concretar las actuaciones antes de concederles dicha condición. Sin embargo, casi cuatro años después, la asociación lamenta no haber recibido ni el citado dictamen ni ninguna otra documentación. A esto se suma el bloqueo de los cauces de participación ciudadana, ya que la agrupación señala que, pese a haber sido invitada a formar parte del Consejo de Participación Ciudadana del Consorcio y haber designado a sus representantes en diciembre de 2022, nunca han sido convocados a ninguna reunión, de lo que deducen que el órgano ni siquiera ha llegado a constituirse.

De acuerdo con la legislación de transparencia, el Convenio de Aarhus y las leyes de acceso a la información ambiental, Xúquer Viu reclama ahora la entrega de veinticinco documentos técnicos clave. Entre la exhaustiva documentación exigida destacan la solicitud de autorización ambiental integrada, el estudio de impacto ambiental, los análisis hidrogeológicos y geotécnicos, los estudios de inundabilidad ante episodios de lluvias extremas, y el diseño de las barreras de impermeabilización y del sistema de recogida de lixiviados. Finalmente, la asociación advierte que, en el caso de que el procedimiento no haya alcanzado todavía la fase de exposición pública, el Consorcio debe comunicarles expresamente el número de expediente, el estado actual de la tramitación y la previsión de apertura de los trámites públicos, solicitando además que la petición sea remitida al órgano competente si fuera necesario.