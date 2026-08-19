Alzira pone a la venta las entradas para el concierto del 9 d’Octubre

Salen a la venta las entradas para el concierto del 9 d'Octubre que reunirá en el recinto del Espai d'Oci La Fúmiga de Alzira a los grupos Malifeta, Auxili y Sandra Monfort. Las entradas anticipadas ya pueden adquirirse online por diez euros mientras que las entradas que se compren allí tendrán un coste de doce euros, según ha informado el Ayuntamiento de Alzira.

La cuenta atrás para la celebración del 9 d’Octubre ya ha comenzado en Alzira. La ciudad ha abierto la venta anticipada de entradas para el concierto que tendrá lugar la noche del 8 de octubre, una de las citas destacadas de la programación prevista con motivo del Día de la Comunitat Valenciana. El cartel estará formado por Auxili, Malifeta y Sandra Monfort, tres artistas y grupos vinculados a la escena musical valenciana. Los conciertos arrancarán a las 21 horas en el Espai d’Oci La Fúmiga, situado en el recinto ferial de la capital de la Ribera Alta.

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Las personas interesadas ya pueden adquirir sus localidades para grarantizarse el acceso al recital a través de la plataforma habilitada por el Ayuntamiento de Alzira para estas actuaciones. Con esta propuesta, el municipio volverá a festejar la fecha destacada del 9 d’Octubre con una velada centrada en la música en valenciano, una fórmula que en los últimos años se ha consolidado como uno de los atractivos de la programación festiva vinculada a la celebración autonómica.