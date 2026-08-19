Cullera roza el lleno absoluto en agosto impulsada por el Medusa Festival

Cullera vive un mes de agosto de récord. Los datos de ocupación correspondientes a la primera quincena confirman que el municipio se mantiene como uno de los destinos vacacionales más demandados de la Comunitat Valenciana, con porcentajes que en la mayoría de tipologías de alojamiento superan el 90 %, y que se disparan hasta prácticamente el lleno absoluto durante el fin de semana del Medusa Festival.

Según los datos recabados, la ocupación hotelera durante la primera quincena de agosto se ha situado en el 93,30 %, una cifra que sitúa a Cullera entre los municipios costeros con mayor índice de la provincia. Los aparthoteles no se quedan atrás, con un 91 % de ocupación, mientras que los apartamentos turísticos —una de las modalidades con mayor peso en la oferta local— han alcanzado el 93,76 %.

Los hostales han registrado un 60,56 % de ocupación, y el sector del camping ha cerrado la quincena con un 69,38 % de media, con notables diferencias según la tipología: los bungalows han llegado al 90 %, las parcelas para caravana al 80 % y las parcelas de tienda al 50 %. Los datos referidos a pensiones continúan pendientes de confirmación por parte del sector.

El Medusa Festival, motor de un lleno casi absoluto

Si la primera quincena ya deja cifras notables, el fin de semana del Medusa Festival ha supuesto un salto cualitativo en la ocupación turística del municipio. Durante esos días, los hoteles han alcanzado el 95,70 %, los aparthoteles el 95 % y los hostales un extraordinario 99,44 %, prácticamente el lleno total.

El dato más llamativo llega de la mano de los apartamentos turísticos, que durante el festival han registrado una ocupación del 100 %, y del sector del camping, que ha cerrado con un 95,88 % de media —con los bungalows y las parcelas de caravana al 100 % y las parcelas de tienda en el 90 %—. Estas cifras confirman que el Medusa Festival se ha consolidado como uno de los grandes motores económicos y turísticos del verano cullerense, con capacidad para llenar prácticamente toda la oferta de alojamiento del municipio en cuestión de días.

Mar de sombrillas en la playa de Cullera. / Joan Gimeno

La previsión para la segunda quincena mantiene el buen tono

De cara a la segunda quincena de agosto, las previsiones apuntan a una ligera moderación respecto a los picos vividos durante el festival, aunque los porcentajes se mantienen en niveles muy altos. Se espera una ocupación hotelera del 88,87 %, un 75 % en aparthoteles, un 62,78 % en hostales y un 86,86 % en apartamentos turísticos. El camping prevé cerrar la quincena con un 65,26 % de media, con los bungalows liderando de nuevo la demanda con un 90 % de ocupación previsto.

Colaboración del sector privado y el ayuntamiento

Detrás de estas cifras hay meses de trabajo coordinado entre el tejido empresarial turístico local y la administración municipal. El sector hotelero y de restauración de Cullera ha reforzado su apuesta por la calidad del servicio y la diversificación de la oferta, en un contexto en el que la localidad compite con otros destinos consolidados del litoral valenciano. La profesionalización de establecimientos, la mejora de infraestructuras y la ampliación de plazas en apartamentos turísticos han sido claves para poder absorber una demanda que, especialmente durante eventos como el Medusa Festival, pone a prueba la capacidad de todo el municipio.

Desde el Ayuntamiento de Cullera, la promoción turística ha sido una prioridad en la planificación del verano, con campañas de difusión del municipio como destino de sol y playa y con la coordinación de servicios municipales para garantizar que el aumento de visitantes no repercuta negativamente en la experiencia turística ni en la convivencia vecinal. El refuerzo de los operativos de la Policía Local, la gestión de la movilidad y limpieza en episodios de máxima afluencia como el Medusa Festival, y la colaboración estrecha con las asociaciones empresariales del sector han sido determinantes para sostener estos niveles de ocupación sin que se resienta la calidad del servicio.

Acción promocional del Ayuntamiento de Cullera junto a los puestos del mercado. / Joan Gimeno

Las 10 Banderas Azules como reclamo

A la calidad de la oferta hotelera y gastronómica se suma este verano un argumento de peso para atraer visitantes: Cullera luce por primera vez en su historia diez Banderas Azules, un hito que sitúa al municipio entre las cinco localidades españolas con más kilómetros de litoral certificado, con 12,7 kilómetros de playas galardonadas. El distintivo, que reconoce la calidad del agua, la gestión ambiental, la seguridad y la accesibilidad, corona playas como San Antonio —que este verano celebra 40 años consecutivos con el sello, una de solo siete playas de toda España que lo mantiene de forma ininterrumpida desde 1987—, además de El Dosel, El Racó, El Faro, Los Olivos, Cap Blanc, La Escollera y Marenyet-l'Illa, a las que se suman las dos incorporaciones más recientes en las pedanías: la playa naturista de Mareny de Sant Llorenç, enclavada en el Parque Natural de la Albufera, y la playa del Brosquil.

Este reconocimiento internacional, unido a los tres senderos azules que sitúan a Cullera como el municipio de la Comunitat Valenciana con más itinerarios de este tipo, refuerza el atractivo de un destino que combina playa y calidad ambiental con una potente oferta gastronómica, el buen tiempo propio del litoral mediterráneo y una agenda cultural y de ocio —con citas como el Medusa Festival o el Zevra— capaz de satisfacer tanto a quienes buscan descanso como a quienes prefieren una oferta más dinámica. Esta combinación de factores explica, en buena medida, por qué Cullera se ha convertido en un destino capaz de agotar prácticamente toda su capacidad de alojamiento en los momentos de mayor afluencia del verano.

El reto ahora pasa por consolidar estas cifras de cara a la segunda quincena del mes, en la que el municipio, según las propias previsiones del sector, seguirá manteniendo una ocupación que ronda el 90 % en los hoteles, confirmando a Cullera como uno de los destinos turísticos más sólidos de la Comunitat Valenciana durante el verano de 2026.