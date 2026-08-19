De esperanza a frustración: asaltan un campo en Alzira y roban 150 plantones de naranjo con patente plantados en julio

De un día para otro, un campo que prometía una buena producción y una mayor rentabilidad ha pasado a ser una ruina. Miquel Peris está consternado. Los 150 plantones de navelina sobre pie Forner-Alcaide 5 que este alzireño plantó el pasado mes de julio en una de sus parcelas han desaparecido, a pesar del cercado electrificado para impedir la entrada de jabalíes, y a pesar también de la vistosa pintura de color rojo fluorescente de sus troncos, pintados con el principal objetivo de impedir su robo. El campo, de unas tres hanegadas, corresponde la finca entera de Peris en la partida Mulata de Alzira. El no es agricultor, sino funcionario, pero se dedica a la agricultura por afición y cuenta con otros campos a los que les dedica tiempo y dinero. Aunque es en esta parcela de la partida Mulata donde tenía sus esperanzas: “En cinco años estaría productivo. Se trata de un plantón que ofrece más rentabilidad, es más resistente también, y más caro”.

“Cada plantón cuesta 6,5 euros más IVA, un euro más que un plantón sin patrón certificado”, detalla. Los plantó el 2 de julio y en apenas unas semanas, la esperanza se ha ido al traste: “El robo arruina la producción en este campo que no sé si lo volveré a plantar”, indica. Pero la ruina no es solo para él, también las plantas sustraídas en esta época corren el riesgo de morir: “Los plantones se deberían de trasplantar de inmediato porque el calor impide que prosperen. La última fecha recomendada para las plantaciones es alrededor de San Juan, según explica Miquel Peris.

El campo recién plantado, este julio pasado, con navelinos sobre pie Forner Alcaide número 5. / Levante-EMV

Adquirió los árboles en un vivero. Se trata de navelinos sobre pie de patrón Forner-Alcaide número 5, una variedad híbrida que —de acuerdo con la ficha del Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA)—, es un patrón resistente al virus de la tristeza, bastante tolerante a la caliza activa, a la salinidad y al encharcamiento. Además, presenta buena resistencia al nematodo de los cítricos ‘Tylenchulus semipenetrans Cobb’, así como a los hongos del género ‘Phytophthora’. Este híbrido permite reducir el tamaño del árbol aproximadamente un 25% con respecto a los patrones estándar de otras variedades y la productividad de las variedades injertadas es muy alta y ofrece una “calidad de la fruta excelente”, destaca Peris. Además, los calibres de las naranjas son más uniformes, aseguran desde el IVIA.

Para proteger su plantación —de un total de tres hanegadas—, Peris pintó cada árbol con una pintura “que no se puede borrar, de color rojo fluorescente, para identificarlos y que no los puedan robar”. Además, cercó el campo con una valla con cable electrificado de doce voltios para evitar el paso de jabalíes, “cada vez más frecuentes en la zona”, asegura. Todas estas medidas se han demostrado insuficientes: “Cuando he ido esta mañana [por ayer por la mañana], he visto marcas de ruedas de una furgoneta, así que debieron venir varios y alguien debió de tropezar con el cable antijabalíes, porque está roto”, detalla. Ayer tarde, Peris fue a la Policía Nacional a interponer una denuncia. Sospecha que se pueda tratar de “mafias organizadas”. “Lo tenían programado, porque en estas fechas si arrancas un plantón debes colocarlo enseguida”, dice. El campo está al lado de la carretera, lo que facilita el acceso, indica.

Más vigilancia en el término

"Si hubiera guardia rural —que creo que hay una pareja, pero yo no los he visto nunca por el término y mira que paso tiempo de un sitio a otro—, o si hubiera cámaras de vigilancia repartidas por algunos puntos del término, los campos estarían más protegidos”, lamenta. “Cerca de mi campo hay una caseta de la Acequia Real del Júcar, se podrían aprovechar estas construcciones para poner cámaras y vigilar los caminos y el acceso a las plantaciones”, sugiere. “Hay gente que se está poniendo cámaras de forma particular en sus campos. Yo tenía intención de hacerlo, pero no lo hice, no pensaba que los árboles corrieran riesgo porque julio y agosto son meses de mucho calor y los plantones en esta época ya no suelen coger”, concluye.

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Peris ha recurrido a otros agricultores de Alzira para solicitar ayuda por si alguno hubiera visto algún vehículo sospechoso deambulando de buena madrugada —que es la hora a la que muchos labradores acuden a trabajar la tierra en estos meses de tanto calor— por la zona donde se encuentra su campo.