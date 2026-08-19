Un incendio en un solar lleno de maleza se propaga por 40 palmeras y corta un acceso principal a Alzira durante horas

Un incendio urbano ha puesto en jaque este mediodía a los servicios de emergencias en Alzira y ha generado la alarma entre los vecinos de la calle Sueca, en un extremo del barrio de Tulell. El fuego se ha originado en un solar abandonado y lleno de maleza seca en la zona de Tulell. Ha sido declarado a las 14:55 horas, según ha informado el alcalde en funciones de Alzira, Israel Pérez, que se ha desplazado de inmediato a la zona. En poco tiempo, el fuego se ha extendido por la parcela y ha prendido algunas de las palmeras de esta zona, llegando a quemar unas cuarenta. Las pavesas han hecho que el fuego salte la calle Sueca y queme casi una decena de palmeras en la acera de enfrente, donde ya existen viviendas. Las llamas se ha desplazado a través de las palmeras por la calle Esperanza y ha entrado también en la plaza Maestro Palau.

Una de las palmeras en llamas junto a los edificios de la calle Sueca. / Levante-EMV

El incendio ha obligado al cierre durante toda la tarde de la calle Sueca y vías colindantes, una de las arterias de acceso a la capital de la Ribera Alta. Las llamas y la enorme humareda han alertado al vecindario y, aunque no han sido evacuados por las fuerzas de seguridad, numerosos vecinos han bajado de sus casas. La Policía Local ha pedido a los vecinos que retiraran sus vehículos de la zona. Entre los residentes afectados está la presidenta de la comunidad de propietarios de la finca del calle Alcalde Francisco Blasco, número 1, un edificio de 35 viviendas que es el único construido en el último solar de Tulell, “sin desarrollar y lleno de maleza”.

Las brigadas forestales durante su intervención en la extinción. / Pascual Fandos

El incendio ha afectado a una decena de vehículos estacionados en la zona, que han quedado cubiertos de cenizas y restos de la combustión. Aunque las llamas no han llegado a alcanzar las viviendas situadas junto al foco del fuego, el calor generado por el incendio sí ha afectado a algunos inmuebles próximos y la densa humareda ha alertado a los vecinos en una jornada de altas temperaturas y con mucha gente en las casas.

Palmeras calcinadas al otro lado del solar donde se ha originado el incendio. / Pascual Fandos

El conato se ha originado en un solar de la calle Sueca y se ha propagado por la vegetación existente, alcanzando numerosas palmeras y extendiéndose hasta la vía pública, según ha explicado el alcalde en funciones de Alzira, Israel Pérez, quien se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para supervisar las labores de extinción.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, de Protección Civil y voluntarios de Alzira contra Incendios Forestales y Emergencias (VACIF),en las labores de extinción han participado dos dotaciones de bomberos de los parques de Alzira y Torrent, un jefe de sector, tres brigadas forestales BRIFO y dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, que han intervenido para frenar el avance de las llamas. También ha participado el helicóptero del consorcio, con sede en las inmediaciones del lugar del incendio.

El suceso ha obligado a cerrar el acceso a la ciudad por la zona durante la extinción. / Pascual Fandos

Al cierre de esta edición, las brigadas forestales continuaban con sus labores de limpieza y enfriamiento de la zona. Fuentes del operativo han señalado que la evolución del incendio es favorable, que el perímetro se encuentra controlado y que los efectivos centran ahora sus esfuerzos en refrescar la zona para evitar posibles reactivaciones de las llamas.

"Esto es un polvorín"

Una de las vecinas de una finca que ha estado a punto de ser alcanzada, Neus Molina, comenta que estaban sentados en el comedor cuando han visto las palmeras ardiendo. “Había humo y llamas, hemos llamado a los bomberos y a la policía porque estaba pasando de una palmera a otra muy rápido”, comenta la vecina.

Molina destaca que los equipos desplazados actuaron en distintos puntos del incendio debido a su rápida propagación entre las palmeras, muchas de ellas con los troncos secos. "Los bomberos iban de un lado a otro y seguían llegando más camiones", señala.

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Vista de la zona desde las parcelas sin urbanizar de Tulell. / Pascual Fandos

Una vez controladas las llamas, los efectivos han continuado realizando tareas de limpieza y refresco de la zona afectada, incluidas las inmediaciones de un cañaveral cercano. La vecina lamenta además el estado de algunos solares abandonados del entorno, que, según indica, presentan una elevada acumulación de vegetación seca. "Esto es un polvorín", afirma. Con ella coincide la presidenta de la comunidad de propietarios de la calle Francisco Blasco: “Hemos hecho muchas instancias al ayuntamiento para que desbroce esta zona, pero dicen que son parcelas privadas. Tienen que hacer algo, porque un día de estos tendremos una desgracia”, indica.