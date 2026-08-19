Ocho meses de impagos municipales asfixian económicamente al tejido asociativo de Favara

Las asociaciones de Favara llevan ya ocho meses esperando el cobro de las subvenciones municipales correspondientes al ejercicio de 2025, una situación que ha generado malestar entre las entidades locales y que ha sido denunciada públicamente por el PSPV-PSOE del municipio.

Los socialistas aseguran que las ayudas continúan pendientes de pago pese al tiempo transcurrido y consideran que el retraso está afectando directamente a unas asociaciones que desempeñan un papel fundamental en la vida social de Favara. Las propias entidades locales han trasladado igualmente su malestar ante una demora que, según señalan, complica la planificación y el desarrollo de sus actividades.

Las asociaciones afectadas son las fallas Quatre Cantons, Alcudiola y Per la Pau, el grupo Amics, jubilats i pensionistes, la UDP, la agrupación Senglars, la AMPA del municipio, y también las entidades Colombaires, Empatia Animal y Fútbol Sala. Estas entidades mantienen una intensa actividad en ámbitos tan diversos como la cultura, el deporte, las fiestas, el bienestar animal, la acción social o la participación ciudadana. Buena parte de esta labor se sostiene mediante el trabajo voluntario de sus integrantes y con presupuestos ajustados, por lo que las aportaciones municipales constituyen una fuente de financiación necesaria para afrontar gastos y mantener sus programas.

Desde el PSPV-PSOE consideran "especialmente preocupante que hayan transcurrido ocho meses sin que las entidades hayan recibido unas cantidades correspondientes a una anualidad ya finalizada”. “Las asociaciones de Favara no piden ningún privilegio. Piden simplemente que el ayuntamiento cumpla con sus obligaciones y pague unas subvenciones que les corresponden", señalan las asociaciones locales y denuncian los socialistas.

El retraso ha provocado además inquietud entre las entidades, que reclaman conocer en qué situación se encuentran sus respectivos expedientes y cuándo podrán disponer finalmente de los fondos. El problema, apuntan, no se limita únicamente al calendario administrativo, sino que tiene una repercusión directa sobre la capacidad de las asociaciones para afrontar pagos, organizar actividades y programar con normalidad sus próximos proyectos.

Petición de explicaciones

Ante esta situación, el PSPV-PSOE de Favara reclama al gobierno municipal transparencia sobre el estado de las ayudas y exige que se concrete cuántas asociaciones tienen todavía pendientes de cobro las subvenciones de 2025, cuál es el importe total que permanece sin abonar, en qué estado se encuentra cada expediente y cuándo está previsto efectuar los pagos.

Los socialistas consideran que "el ayuntamiento debe ofrecer una respuesta clara tanto a las entidades afectadas como al conjunto de la ciudadanía, especialmente teniendo en cuenta la función que desempeñan estas organizaciones en el día a día del municipio".

“Ocho meses de retraso son demasiado tiempo. Las asociaciones han cumplido con su parte. Ahora corresponde al ayuntamiento cumplir con su obligación”, sostiene el PSPV-PSOE de Favara.

Las entidades locales, por su parte, esperan que la situación pueda desbloquearse cuanto antes y que se proceda al abono de las ayudas pendientes. El malestar se suma así a la reclamación política de los socialistas, que han anunciado que continuarán exigiendo explicaciones y reclamando que los pagos se realicen “con la máxima urgencia”.

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El conflicto pone el foco en la gestión de unas subvenciones destinadas a respaldar la actividad del tejido asociativo de Favara, cuya labor resulta especialmente relevante para mantener durante todo el año buena parte de la programación cultural, deportiva, festiva y social del municipio.