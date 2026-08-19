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Dos oros y cinco platas para Alzira en el campeonato de España de kick boxing

La Escuela de Luchadores de Tenisquash arrasa en el Nacional de kickboxing con nueve medallas y actuaciones heroicas frente a rivales mayores en edad y peso

Equipo alzireño de kick boxing para la presente temporada, en una imagen de archivo.

Equipo alzireño de kick boxing para la presente temporada, en una imagen de archivo. / David Chordà

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David Chordà

Alzira

El equipo de kickboxing infantil de la Escuela de Luchadores de Tenisquash ha logrado dos campeonatos de España, cinco platas y dos bronces en el campeonato de España celebrado en el País Vasco. El más pequeño, David Sales, tuvo que competir en -45 kg, una categoría por encima de la suya y diferente a la otra que practica, el Jiu Jitsu en la que recientemente fue campeón del Mundo. El alzireño empezó levantando un combate muy complicado contra un luchador que llevaba once oros seguidos. Finalmente, el título fue para el alzireño en la modalidad K1, que su padre, Javi Sales, seleccionador valenciano infantil, ganó hace diez años.

Leo Moreno con una patada en salto al pecho en el último segundo logró el título de K1. En Kickboxing low quedó 3º. Con sendos títulos, David y Leo participarán próximamente en el campeonato del Mundo que se celebrará en Madrid en noviembre.

Daniel Sanjuán quedó subcampeón en ambas modalidades en -50 kg. En la primera final se lesionó en el abductor después de una mala patada que le impidió rendir al 100% en la otra modalidad. Antonio Moreno también fue doble subcampeón en -30 kg. y Kenai Tomás se hizo con el subcampeonato y el tercer puesto en -60. Con doce años luchó contra niños de hasta 15 y 30 centímetros más de altura.

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El seleccionador valenciano, el alzireño Javi Sales, acabó más que satisfecho con el rendimiento del combinado autonómico.

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