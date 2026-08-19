Òscar Briz localiza sus dos guitarras robadas esta madrugada en l'Alcúdia gracias a la difusión masiva de la denuncia

El cantautor de l’Alcúdia Òscar Briz ha denunciado públicamente el robo de dos de sus guitarras, “las que me dan de comer”. El asalto se ha producido esta madrugada. Según denuncia, han accedido a su propiedad y han sustraído dos de sus instrumentos, “muy poco comunes”: una guitarra Godin LGX SA, guardada en una “funda beige de tela, bastante deteriorada ya”, y una Rickenbacker 330 FG, en una “funda dura negra”. Ante este hecho, el artista ha realizado un llamamiento urgente a la colaboración ciudadana para detectar cualquier intento de comercialización en el mercado de segunda mano: “Cualquier tipo de información relativa a su posible venta en internet será muy bienvenida”, ha comentado. Y su llamamiento ha dado frutos. A partir de la difusión masiva por medio de amigos y seguidores ha podido localizar a los sustractores y "están dispuestos a devolverlas", dice. “Estoy en trámites con ellos. Esto es toda una historia”, ha comentado a Levante-EMV. Briz ha contactado con la Policía Local y con la Guardia Civil y está tratando de recuperar sus principales instrumentos de trabajo, según ha asegurado.

Y sí, la guitarra constituye el eje vertebral de la identidad sonora de Òscar Briz, un creador que se aleja del formato convencional de cantautor acústico para erigirse en un virtuoso y polifacético guitarrista y arreglista. Nacido en l’Alcúdia en 1965, Òscar Briz es una figura clave en la renovación de la canción de autor y el pop-rock en valenciano de las últimas cuatro décadas. Inició su trayectoria en los años ochenta con proyectos como C.O.D.A. y la banda de pop independiente Banderas de Mayo, antes de residir durante los noventa en Australia, donde formó parte del grupo The Whitlams —con el que obtuvo un premio ARIA— antes de regresar para consolidar una aplaudida carrera en solitario. Reconocido con múltiples galardones a lo largo de su trayectoria, como los Premis Ovidi Montllor, el Premi Carles Santos de la Música Valenciana y el Premi Miquel Martí i Pol, Briz ha firmado una prolífica discografía con obras esenciales como Identitat aliena, Quart creixent, Asincronia, L'estiu o Amor & psicodèlia en temps de virus.

Su lenguaje compositivo destaca por la alternancia y el diálogo constante entre las guitarras acústicas, la calidez de la guitarra clásica y, de manera muy señalada, la guitarra eléctrica. Este instrumento eléctrico le ha permitido expandir su paleta estilística hacia el jangle pop de raíz sesentera, el folk-rock eléctrico, la psicodelia y el art-rock, logrando atmósferas ricas en matices rítmicos, arpegios brillantes y afinaciones abiertas.

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Precisamente, los dos modelos sustraídos son una muestra de esta búsqueda sonora: la icónica Rickenbacker 330 FG, que aporta el timbre cristalino y resonante tan característico de sus temas más rítmicos y pop, y la versátil Godin LGX SA, fundamental por su capacidad híbrida para combinar sonidos acústicos, eléctricos y texturas sintéticas en directo. Por ello, la pérdida de ambas piezas representa para el músico un golpe directo que afecta a su desempeño profesional y creativo cotidiano en su taller y sobre los escenarios.